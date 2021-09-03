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趙少康請命「拿下口罩播新聞」　要求陳時中解除無理規定

▲▼趙少康為主播請命，脫下口罩播新聞。（圖／翻攝趙少康臉書）

▲趙少康為主播請命，拿下口罩播新聞。（圖／翻攝趙少康臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

因應防疫規定，許多電視從業人員必須戴著口罩錄製節目，包括新聞主播也需要戴口罩播新聞。對此，中廣董座、節目主持人趙少康今（3日）透過臉書為主播請命，拿下口罩播新聞。

趙少康表示，戴口罩因為隔著一層層不織布，聲音受到阻礙，主播話不容易說得清楚，觀眾也不容易聽得清楚，常常需要扯開嗓子，聲音才夠大，自己在主持節目時如果連續大聲說話，說久了常會覺得氣不夠、呼吸不順。

趙少康認為，電視新聞主播常常一天要播報好幾小時新聞，持續戴著口罩，既阻擋了播報時面部與新聞內容的表情連動表現，更減少了播報聲音的清晰感，偌大的播音間只有主播與一、二名攝影師在內，主播與攝影師距離都在5公尺以上，毫無互相傳染的風險，最多要求攝影師戴口罩就可以。

趙少康批評，非要主播戴口罩播報新聞實在是形式主義，莫名奇妙，除了顯示指揮中心好大的官威，看不到有任何意義。他呼籲，「陳時中應該立刻解除要求電視新聞主播在播報時戴口罩的無理規定，讓主播能在沒有口罩束縛下，自在的播報新聞。」

對此，前桃園市議員王浩宇在留言處回嗆，「不是啊，你自己待過攝影棚就知道，裡面除了主播之外，還有工作人員跟攝影大哥，難道沒有被感染的風險？之前某電視台，不就有攝影感染死在廁所？打這題真的很無聊。」

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