趙少康「戰鬥藍」要南下　她憂心點名這4人：高雄要何去何從？

▲高雄市議員邱于軒點名4位國民黨黨主席候選人，高雄該何去何從？（圖／邱于軒提供）

記者賴文萱／高雄報導

近來中廣董事長趙少康籌組「戰鬥藍」，11日也將南下到高雄演講。高雄市議員邱于軒今（1）日發文表達認同趙的理念，但國民黨在高雄分裂是事實，身為基層她感到焦慮跟難過，尤其2022的高雄不知誰領軍，似乎還看不到解決之道，直接點名4位國民黨黨主席候選人，想問問「高雄該何去何從？」

邱于軒指出，她身為新科議員，曾經天真的以為在議場上會有盟友，能並肩作戰的、強力監督！但驀然回首卻發現她大多孤軍奮戰，甚至有黨籍議員當場跟民進黨議員們嬉笑聊天！冷眼旁觀！

▲邱于軒說，她曾天真以為在議場上會有盟友，但驀然回首卻發現她大多孤軍奮戰。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

邱于軒無奈說，她在議會被某些「黨籍議員」嘲諷為「愛惹事」，只因她不願馴服於民進黨黑幫式的綠色恐怖，而她也沒有藍綠通吃的政治手腕和父執輩的好交情為後盾。對她來說，民進黨要怎樣針對她都是她強力監督的「勳章」，但心寒的是，同黨同志的溫馴吞忍和各自為政，冰凍三尺非一日之寒，國民黨在高雄的危機卻藥石罔效。

「國民黨在高雄分裂是事實，議長派、副議長派、KK連線等破鏡難圓，各行其道！如此氛圍如何面對2022大選」，邱于軒直言，高雄歷經過風起雲湧的韓流，也走過罷免的谷底，長期的綠大於藍讓國民黨在高雄逐漸式微，甚至「藍不成藍」。

身為基層的議員，邱于軒說，她感到焦慮和難過，焦慮的是，現在連黨部主委都是兼任的，2022的高雄不知由誰領軍？難過的是，民進黨利用綠媒和側翼在高雄「燒、殺、擄、虐」，國民黨似乎無力抵抗。

邱于軒表示，她認同趙先生的「戰鬥藍」的理念，但如何發揮戰鬥藍的「鯰魚效應」，讓高雄藍營起死回生、真心團結，似乎她還看不到解決之道，並點名4位國民黨黨主席候選人「高雄該何去何從？」