振興券面額太大不利商家找零　趙少康：五倍券就是五倍的缺點！

▲去年發放的三倍券。（資料照／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院26日拍板振興五倍券政策，將在10月上旬發放，對此，中廣董事長趙少康26日表示，五倍券政策不僅幫不到中小攤商、增加成本、不環保、不夠即時又剝削人力，「五倍券就是五倍的缺點！」

趙少康在臉書發文指出，就算攤商、立委反映「200元面額太大又不找零，讓小商家很難受惠」，行政院仍不願意改弦更張，如果無法振興攤商生意，這些成本支出有何意義，「五倍券的經費明明能做更多紓困振興，卻偏偏要印製幫不到攤商的五倍券。」

對於找零問題，國發會主委龔明鑫則在行政院院會後記者會說明，不可找零是要強調消費者不能硬性要求商家一定要找零，不過若商家基於便利性，願意在小額方面兌換，行政院也會尊重。

趙少康表示，印了大批五倍券最後還要回收，帶來更多環境污染，行政院決定發放3張1000元、2張500元、5張200元，面額都很大，但攤商夜市大多需要100元面額，政策又不找零，「這樣最後不是吸引大家都去大賣場消費嗎？」

趙少康表示，3張1000元很可能都被大賣場吸收，中小規模的攤商反而吃不到，但振興應該要有周全布局，比如「20％給連鎖商店、30%給攤商」等，連振興誰都不知道，「難怪民眾會罵政府住在雲端、不知民間疾苦。」

昨名嘴朱學恒在臉書po出一份公文指出，「原來你以為自動包裝好的五倍券，都是台電中油員工跑去監獄跟受刑人一起1天400元包出來的」，還稱唯一的誘惑是這些人可以打疫苗。

對此，趙少康表示，為了包裝這些五倍券，還要花費時間成本、動用監獄受刑人負責包裝，還把腦筋動到台電、中油員工上，至於1天400元酬勞，連最低薪資都不到，「用包裝五倍券就讓你打國際疫苗的方式，是用威逼利誘讓受刑人勞動。」

趙少康表示，民進黨、歐美國家都譴責新疆強迫受刑人勞動，如果蔡政府動用受刑人勞動的作法傳到國際，必定也會讓台灣的人權形象大打折扣。與其讓政策不停髮夾彎，搞得天怒人怨，「不如一開始就聽我提出的建議排富普發現金！」

對於爆料，法務部長蔡清祥表示，到目前為止還沒有收容人接種疫苗，且矯正機關鼓勵受刑人參與社會、回饋社會，所以鼓勵他們工作，跟外面的人工作情形相同，這樣的狀況行之有年，外界的誤解沒有必要。

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