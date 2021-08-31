「要加薪就一起加！」　趙少康：勞工基本工資應比照軍公教提高3%

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

明年基本工資及軍公教薪資可望雙漲，府院日前釋出消息，指軍公教加薪幅度擬調整為3％。對此，中廣董事長趙少康31日表示，行政院研議幫軍公教加薪，自己當然不會反對，但是疫情對服務業等從業人員的衝擊更大，因此除了軍公教加薪外，勞工也必須同步提高基本工資3%。

趙少康在臉書發文表示，疫情期間國軍不只要支援防疫清消工作，共機頻頻擾台的今日，還要維持戰技訓練，因此行政院研議幫軍公教加薪3%，自己當然不會反對，但疫情對服務業等從業人員的衝擊更大，除軍公教外，勞工更值得被加薪，必須同步提高基本工資3%，讓勞工受惠。

趙少康指出，至於蔡政府會政策轉彎，突然決定明年替軍公教加薪，追根究柢還是選票考量，為了明年的地方選舉，選舉到了就加薪、發五倍券，想給大家一些甜頭，讓人記得民進黨，「人民的眼睛是雪亮的，只關心自己的選票，大家是不會感激的。」

對於軍公教加薪，趙少康表示，這些也是大家的納稅錢，羊毛出在羊身上，所以要加薪就全部一起加，台灣薪水確實偏低，2020年平均固定薪資落到亞太地區第10名，還首度落後越南，讓全體人民的薪水普遍提升，才是施政的正確方向。

行政院長蘇貞昌31日表示，這1年多來疫情衝擊，但台灣的經濟成長創11年來的最好最高，「勞苦功高的軍、公、教人員功不可沒」，至於調整幅度確定後會對外公布。

儘管總預算案中未編列相關預算，但蘇貞昌上周在院會中表態，應讓軍公教加薪。外傳，由於今年經濟表現及稅收狀況，府、院原計畫幫軍公教人員調薪5％。

但5月本土疫情爆發，基本工資審議委員會延後召開，內需服務業受重創，業界對基本工資調整有不同意見。因此，府院近日才釋出軍公教調薪訊息，加薪幅度擬調整為3％，所需經費約200億。