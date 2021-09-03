長榮機師兒染疫！同班集中檢疫14天　同學家人也要隔離

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

長榮2名機師爆發「突破性感染」案例，其中一名機師的孩子也被通報確診，其就讀的台北科技大學附屬桃園農工稍早已經接獲通報，校內共計2154名師生立即進行PCR採檢，等檢測完畢後才能離校。陳時中說明，該案例「我們處理稍微謹慎」，因為高度懷疑可能是Delta病毒，目前同學和家人都集中檢疫14天。

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▲案16122學校接觸者處置。（圖／指揮中心提供）

陳時中說明，該案例處理稍微謹慎，因為高度懷疑可能是Delta病毒，所以一定要小心，同班同學集中檢疫14天、同班同學家人預防性居家檢疫、跨班上課一樣集中檢疫14天、當天曾進入個案使用後教室的使用者也要居隔14天。

陳時中補充說明，這次擔憂是Delta病毒，所以擴大連確診的同班同學家人也預防性集中檢疫，等同班同學PCR檢測完 確定不會傳給家人可能性，同班同學家人集中檢疫可以及早解隔。

據了解，桃園市府今（3日）已緊急要求學校立即全面停課，桃園北科附工校方已緊急處理，在今天學校師生到校後緊急宣布停課，除將與該生近距離接觸的同班師生移往防疫地點隔離檢疫外，其餘全校師生先進行全面採檢中。