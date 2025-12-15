明天清晨低溫仍探10度以下　後天2地防較大雨勢

▲明天清晨仍有10度以下低溫機率。（圖／記者徐文彬攝）

記者周湘芸／台北報導

明天清晨各地仍偏冷，日夜溫差大，新竹等空曠地區有10度以下低溫機率。周三東北季風增強，北台灣溫度略降，基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢，周五至周六南方雲系北移，南部及花東地區水氣也增多。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天清晨輻射冷卻影響，各地偏冷，空曠地區近山區，像是新竹五峰、尖石及關西有局部10度以下機率，西半部留意日夜溫差大，中部以北、東北部低溫約14至16度，高溫24至26度；南部及花東低溫17至18度，高溫27度，各地晴到多雲，僅基隆北海岸、宜蘭及台東有零星短暫雨。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，周三東北季風增強、周四影響，北部及東北部略為降溫，整天約17至25度，降雨以迎風面為主，基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢。周五至周六東北季風減弱，北部及東北部回溫，但南方雲系北移，南部及花東有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫雨。

他表示，下周日至周一另一波東北季風增強，北部及東北部又轉涼，北部高溫約20至23度，低溫17至20度，其他地區早晚亦涼，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，東南部及恆春為零星短暫雨。

另外，林定宜表示，周五至周六中部以北、東北部及東部3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率；周四清晨中南部有低雲或霧，提醒民眾留意。