生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天清晨低溫仍探10度以下　後天2地防較大雨勢

▲▼天氣配圖,低溫 。（圖／記者徐文彬攝）

▲明天清晨仍有10度以下低溫機率。（圖／記者徐文彬攝）

記者周湘芸／台北報導

明天清晨各地仍偏冷，日夜溫差大，新竹等空曠地區有10度以下低溫機率。周三東北季風增強，北台灣溫度略降，基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢，周五至周六南方雲系北移，南部及花東地區水氣也增多。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天清晨輻射冷卻影響，各地偏冷，空曠地區近山區，像是新竹五峰、尖石及關西有局部10度以下機率，西半部留意日夜溫差大，中部以北、東北部低溫約14至16度，高溫24至26度；南部及花東低溫17至18度，高溫27度，各地晴到多雲，僅基隆北海岸、宜蘭及台東有零星短暫雨。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，周三東北季風增強、周四影響，北部及東北部略為降溫，整天約17至25度，降雨以迎風面為主，基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢。周五至周六東北季風減弱，北部及東北部回溫，但南方雲系北移，南部及花東有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫雨。

他表示，下周日至周一另一波東北季風增強，北部及東北部又轉涼，北部高溫約20至23度，低溫17至20度，其他地區早晚亦涼，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，東南部及恆春為零星短暫雨。 

另外，林定宜表示，周五至周六中部以北、東北部及東部3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率；周四清晨中南部有低雲或霧，提醒民眾留意。

12/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

未來一周還有2波冷空氣　周三北東降雨機率增

未來一周還有2波冷空氣　周三北東降雨機率增

受大陸冷氣團影響，今天清晨最低溫在新竹關西下探7度，白天逐漸回溫，留意日夜溫差大。未來一周有2波東北季風南下，第一波在周三抵達，北部、東半部降雨機率增加，周五、周六南邊水氣影響，雨區擴大，降雨更加明顯。

明晨探10度以下「白天回暖」　周三降雨機率增

明晨探10度以下「白天回暖」　周三降雨機率增

入夜最冷探10度以下　明起回暖留意日夜溫差大

入夜最冷探10度以下　明起回暖留意日夜溫差大

雙子座流星雨明下午爆發　氣象署：入夜到周一晨觀賞最佳

雙子座流星雨明下午爆發　氣象署：入夜到周一晨觀賞最佳

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

