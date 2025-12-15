　
壓軸是倒數第二　大票人尷尬：糾正怕被罵！最後一個是「這2字」

▲▼台北101 2024跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲有網友用跨年晚會來比喻壓軸的意思。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人都誤會了！一名網友直言，「壓軸不是指最後一個，而是倒數第二！」短短一句就引發萬人討論，網友坦言「每次都很想糾正別人，又怕對方以為我是弱智」、「上課都會跟小朋友強調」。事實上，最後一位演出者或節目應該稱為「大軸子」或是「軸子」才對。

一名網友在Threads發起「沒看書真的不知道」大賽，有網友分享一個最酷知識「壓軸不是指最後一個，而是倒數第二」，該則留言引發萬人驚呆了。

底下網友熱議，「每次都很想糾正別人，又怕對方以為我是弱智」、「每次都不敢糾正別人，聽到都會覺得有點躁」、「最愛這個，上課都會跟小朋友強調」、「是大軸子」、「我之前知道的時候，也是很愛跟別人講」。

過去也有內行解釋，在戲曲行業中，一整場表演可能會持續五到六個小時，不少觀眾會先行離開不會看完全部的演出，所以漸漸演變成把最知名的角兒跟曲目排在「倒數第二壓軸的部分」，大軸則是安排類似晚安曲那種送客的戲碼，所以我們後來才會用壓軸來稱呼一場表演中最多人期待的演出者或節目。

也有人以跨年晚會例子來做解釋，「這就是唱跨年場倒數那個歌手叫壓軸，倒數完還要一個大咖拖住散場人潮」。

根據教育部重編國語辭典指出，稱戲劇表演的倒數第二個劇目，比喻最精彩、最引人注目的節目或事件。例如「今晚的壓軸即將隆重登場，敬請大家拭目以待」，也稱為「壓軸戲」。

至於最後一位演出者或是節目該叫什麼，教育部重編國語辭典指出，要稱「大軸子」或是「軸子」。

12/13 全台詐欺最新數據

台灣網紅曬美國護照　教「假結婚拿綠卡」回台爽用健保

每到歲末年終，總會湧現一股特別的「恐慌感」。當你回顧過去十二個月，單身男女的感情生活現實面就會清晰地浮現，可能會突然驚覺自己一整年連一次約會都沒有，或者腦海中閃過一連串災難般的約會回憶，例如在交友軟體上遇到一個讓你重新定義「虛假親密感」的對象。

