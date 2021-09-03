機師兒染疫！早說是危險感染入口　醫重話：歷史不能再重演

▲長榮機師爆出突破性感染後，同住家人也確診。（圖／翻攝自臉書）

記者張乃文／綜合報導

長榮機師爆出突破性感染後，在桃園就讀高中的兒子（案16122）也染疫，指揮中心高度懷疑是Delta變異株，不僅要求該校全面停課外，更請同班同學、同班同學家人與跨班上課接觸到的同學集中檢疫14天。對此，醫師指出，先前就已經強調過「機組員同住家人容易被感染」，是很危險的感染入口，且年輕人容易無症狀感染，把病毒帶進學校也不曉得「歷史不能再次重演。」

長榮2名機師爆發「突破性感染」案例，其中一名機師的兒子也被通報確診，Ct值11病毒量高，其就讀的「台北科技大學附屬桃園農工」已著手對2154名師生進行PCR採檢，等結果出爐才能離校。校方上午指出，學校將於下午停課，現衛生局人員已經緊急進駐。另外，同班同學、同班同學家人與跨班上課接觸到的同學集中檢疫14天，初步統計有500多人受影響，指揮中心已準備集中檢疫所供其入住。

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針對此案，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文指出，先前3+11或5+9時，他已經強調過「機組人員同住家人容易被感染」，當時家人抽血就發現都已具有IgG抗體、IgM抗體已經消失，也代表感染超過一個月。

蘇一峰說，那時自己大聲疾呼，「這是一個很危險的感染入口」，仍被圍剿，接著就爆發疫情，死亡8百多人；以這次的狀況而言，他再次說重話，「歷史不能再重演」，因為年輕人容易無症狀感染，可能就把病毒帶進去社區、學校，自己卻不知道。