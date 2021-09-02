【廣編】金門酒廠「世界掄金」中秋享優惠！5年陳高優惠折扣、再抽20年老酒

▲金門酒廠經典之作「5年陳年金門高粱酒 (陳高)」勇奪比利時布魯塞爾的世界食品品質評鑑大賞(Monde Selection)特金獎最高殊榮。

圖、文／金門酒廠提供

中秋佳節一杯佳釀，是親友相聚賞月、中秋送禮中不可或缺的！同時金門酒廠為歡慶5年陳年金門高粱酒榮獲2021比利時布魯塞爾世界食品品質評鑑大賞(Monde Selection) 特金牌最高殊榮，特於中秋節推出「5年陳年金門高粱酒優惠折扣」，並且加碼發票登錄再抽「20年窖藏 罈裝10公升金門高粱酒」等歡慶活動，邀請大家一起來品酩佳釀抽大獎。

金門酒廠經典之作「5年陳年金門高粱酒 (陳高)」勇奪比利時布魯塞爾的世界食品品質評鑑大賞(Monde Selection)特金獎最高殊榮，代表該酒品之品質與口感深受國際高度認可，顯現金門高粱酒卓絕高超的古法釀酒工藝，其酒液截頭去尾取精華，窖藏於花崗岩地窖五年以上，甕底老酒、陳香醇厚、開罈香百里，無出其右的不凡品質，讓金門高粱酒不僅蟠踞華人中式白酒之冠，更是深獲國際好評激賞威名遠播，當然更是中秋送禮不二之選！

此外，金門酒廠為了共享榮耀與佳釀，加碼推出多重中秋優惠活動， 2021/09/01~09/30於金門酒廠所屬在台直營門市與專櫃，及金門地區尚義機場門市，單筆消費滿$NT2,000，可於活動網站登錄購買發票參加抽獎活動，獎項除了包括特獎：2000年罈裝10公升58度金門高粱酒、還有其他獎項豐富的金門高粱酒品項，累計超過60名的中獎機會，就是要讓金門高粱酒的愛好者歡慶中秋拿大獎。活動詳情請洽以下網址 : http://kkl-luckdrwa.com.tw