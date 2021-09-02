八千元「麝香葡萄」民眾搶著買　甜度破20獲網封「一生必嚐」！

記者王則絲／台北報導

中秋佳節將至，擔心送月餅給親朋好友太沒新意的話，現在許多人的首選都換成了葡萄！BreezeSuper微風超市日前推出嚴選「六房級」的日本長野麝香葡萄，甜度破20度，是被網封為「一生必嚐」的頂級水果，一盒六串八千元，限量50盒，微風超市表示：「目前已被訂購30多組，所剩不多。」雖然價格十分不斐，但民眾依然搶買。

▲微風超市推出嚴選「六房級」的日本長野麝香葡萄。（圖／微風超市提供）



麝香葡萄常用作釀酒，不過當然也可以直接當水果吃，尤其日本麝香葡萄是經由農民反覆研究、培育出的帝王品種，結合了歐洲葡萄的香氣，以及美國葡萄無籽、可帶皮吃的特性，其中山梨、長野、岡山是麝香葡萄產量最大的三個縣，也就是大家常聽到的長野麝香葡萄、岡山晴王麝香葡萄⋯⋯讓人一吃愛上，好吃程度被網友們封為「一生必嚐」，也因此即使價格高昂，還是許多人搶著要買。

▲「六房」特級長野麝香葡萄，一顆比50元硬幣還大。（圖／微風超市提供）



微風超市這回因應送禮時節推出20年來人氣第一的「六房」特級「綠翡翠」長野麝香葡萄（通常「房數」指的是果實大小，數字越小果實越大），以木盒盛裝，六串一盒特價八千元（原價9,150元），僅限量50組，微風超市表示：「從八月底開賣以來，目前已被訂購30多組，所剩不多。」

長野產的麝香葡萄對品質很要求，飽滿果實一顆比50元硬幣還大、重量落在15g左右，表皮光澤感強，放在那邊就像假的模型一樣，經儀器測試甜度已超越20度，但是甜而不膩。

近期民眾對於高價的麝香葡萄如此熱愛的現象，微風超市對此也推測，他們觀察到前陣子疫情嚴峻時，許多民眾少了娛樂支出，剛好接著中秋送禮時節，因此送禮預算就跟著變多了，加上高級美觀的麝香葡萄，作為送禮會非常有面子。