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「一頁式廣告」詐騙！台北犁記遭盜圖　消費者怨付款沒拿到貨

▲▼中秋節期間，知名月餅店「犁記」，遭人一頁式廣告盜圖詐騙。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲中秋節期間，知名月餅店「台北犁記」，遭人一頁式廣告盜圖詐騙。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警方接獲報案，知名月餅店網路照片遭人擷圖利用，詐騙集團看上中秋節商機，透過「一頁式」廣告進行詐騙，造成有消費者向店家反映沒有拿到貨，警方目前正循線追查網路來源，並且呼籲民眾，千萬不要誤信廣告詐騙，最好直接到實體店鋪購買。

警方指出，中秋節許多民眾都會買月餅送禮、自用以及祭祖，但中山區長安東路上知名「台北犁記」遭盜用圖片，並且刊登一頁式廣告進行詐騙，因中秋節餅舖排隊人潮眾多，許多民眾選擇上網選購，不慎落入詐騙集團陷阱。

▲▼中秋節期間，知名月餅店「犁記」，遭人一頁式廣告盜圖詐騙。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲「台北犁記」，遭一頁式廣告盜圖詐騙，店家呼籲可到官網訂購或直接到現場選購。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，台北犁記負責人的媳婦日前到派出所報案，表示有民眾在網路選購「台北犁記」的商品，但付款後卻沒有收到訂購商品，台北犁記清查沒有接獲訂單，事後才發現被人盜圖利用，在中秋前夕進行「一頁式廣告詐騙」。

警方強調，一頁式廣告詐騙常見特徵為「售價遠低於行情」、「無實體聯絡電話」、「免運、7天鑑賞期不滿意包退」以及「網頁下方均為正面評價無負評」等，利用民眾貪小便宜心理輔以飢餓行銷手法，誘使民眾上當受騙。

警方也呼籲，民眾透過網路購物，最好是由餅舖官網進行選購，或者是自行前往實體店家排隊，避免在中秋節期間，非但沒有買到月餅，甚至還被詐騙集團騙錢，如遇相關狀況，也可以撥打110報案或165防詐騙專線洽詢。

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