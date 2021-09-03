離岸風電進度落後　藍轟政策跳票、綠籲不要抹黑綠能

▲國民黨團舉行記者會，砲轟離岸風電國產化政策跳票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨政府推動離岸風電政策，不過，國民黨立委洪孟楷3日質疑，離岸風電國產化政策全面跳票，呼籲經濟部應立即提出解決方案，並檢討當初訂定的躉購費率；民進黨立委洪申翰則說，近兩年離岸風電進度落後是因為受疫情影響，外國開發商重要技術人員來台阻力增加，呼籲國民黨不要再污名化綠能。

國民黨立院黨團今天上午舉行「離岸風電國產化，面臨全面跳票，政府還要瞞多久？」記者會，呼籲應立即檢討未完成果產化項目，也應立即提出完成國產化解決方案，另針對無法達成國產化的項目，應依比例檢討躉購電價。

洪孟楷說，2018年民進黨政府承諾離岸風電國產化，2021年政策面臨跳票，難道現在還要用當初的躉購價格來付給廠商？根據原計畫，共有108支風機應在去年年底完成，至今只完成了31支，完成率僅3成，遑論原本今年還要再完成161支風機，目前進度全部落後。

洪孟楷並指，當初經濟部承諾再風力機組、水下基礎、電力設備和海事工程要國產化的項目，現在卻有部分沒辦法達到國產化，另外，根據財團法人中國驗船中心資料，離岸風電工作船中，外國籍專業性船舶數量遠超本國籍專業性船舶，高達3倍之多。

洪孟楷說，2019年敲定離岸風電躉購費率為每度5.516元，是為了以高價扶植國產化，但現在在工程進度、專業船隻上明顯沒有把優勢回饋給本土企業，經濟部難道可以繼續漠視這樣的情形發生？

對於藍營質疑，洪申翰今天表示，總統蔡英文執政後開始大力推行離岸風電政策，現在離岸風電進度確實有所落後，原因是2020、2021年受到疫情影響，讓很多國外開發商重要的技術人員來台阻力增加。

洪申翰說，將繼續要求經濟部、中央流行疫情指揮中心應該協助離岸風電廠商，在能夠兼顧疫情風險的管理下，讓專業人員進出更加順利，並要求開發商加緊腳步，同時呼籲國民黨不要再用污名化、把綠能當作丑角的方式，讓好不容易可以發展起來的產業被抹黑。