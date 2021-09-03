物理碩士斜槓擺攤賣滷味　90天研發獨門滷包稱「人生有多種選擇」

▲西北大學物理研究所碩士王昕在街頭擺攤賣滷味引起網友熱議。（圖／翻攝陝西都市快報）

記者魏有德／綜合報導

西北大學物理研究所畢業的王昕和朋友合開了一間電子設備廠，專做電子設備代工。不過，出於對滷味的愛好，王昕決定「斜槓」自己的人生，經過3個月不斷地嘗試，研究出獨家滷包，至此，他的身影開始出現在西安街頭，開始擺攤賣滷味。王昕表示，「職業沒有分高低貴賤，人生還可以有多種選擇。」

▲王昕花3個月時間研發出「獨門滷包」。（圖／翻攝陝西都市快報）

《陝西都市快報》報導，雖然物理學和廚師行業幾乎沒有什麼聯繫，但王昕卻說，在學習和鑽研精神上二者卻是相通的，做滷味的難點就是配料的配比和應用。通過上百次的反覆嘗試，並且向有經驗的師傅請教之下，三個月下來，王昕終於做出了令顧客比較喜歡的口味，這幾個月也一直處於盈利狀態。

據了解，王昕就讀的西北大學為大陸中西部最高學府之一。對於王昕擁有物理學碩士高學歷卻在街頭擺攤的現象，不少人提出質疑，認為在街頭擺攤賣滷味，在製作及販售上遠不如物理學困難，一名物理學碩士跑去賣滷味是對高學歷人才的一種浪費。

▲王昕認為職業不分貴賤，人生可以有多種選擇。（圖／翻攝陝西都市快報）

不過，王昕表示，無論是物理學還是賣滷味，只要決定一心鑽研，就應該無差別對待，如今他研製的滷味很受顧客歡迎，「如此看來，不論哪一個領域，只要願意投入其中，就會有所成就。」

對於外界的批評，王昕強調，職業本不分高低貴賤，不論是投入專業相關行業，還是出於愛好賣滷味，都是對社會的一種貢獻，「未來想將滷味發展成一個品牌，讓更多人可以品嘗到他研發的獨門美味。」