爸棄美返台「公務員賺110K」　台大兒嫌棄：根本三級貧戶！網戰翻

▲老爸名言，工作不是只為了錢，要為了社會！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／劉維榛報導

本站報導《靠月薪46K「4年存110萬」 26歲買房嗨：比租屋省！超勵志故事曝》，指出一名公務員月賺46K，並投入股市，4年下來存了110萬，最後在26歲晉升有殼一族。對此，一名網友則感慨，爸爸一生奉獻給公家單位，月薪約11萬上下，若年輕時老爸堅持留美工作，今日早已累積龐大財富。

北市一名網友看完26歲公務員買房的勵志故事後，接著在PTT回文，表示年滿70歲的老爸剛從公務員退休，回頭看他為國家賣命的日子，讓原PO直言很不值得，「想著他放棄美國生活和科技業高薪為台付出，最後究竟得到了什麼？不但被當作社會的過街老鼠，甚至連退休金都被砍。」

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原PO緩緩道來，學霸老爸是留美CS（資訊工程系）碩士，畢業後曾被延攬到美國政府工作，「後來腦袋抽筋...覺得好男兒就該回台報效國家」，因此毅然決然返國。回憶起童年生活，原PO搖頭表示，雖不至於吃不飽，但看同學每天寒暑假出國、偶爾換新房，反觀自己家，「只能逛壽山動物園...至今也都還住在爺爺買的祖傳危老公寓，跟週邊同學比起來，我們家根本是三級貧戶。」

不過，唯獨有一件事能贏過同學，就是原PO出生前，家裡就有電腦，「從小會寫字前就會打字，同學還在學寫作文的時候，我就會寫程式」，不過電腦的出現，其實是老爸用來加無薪班，晚上和周末都用來看看公文或打機密文件，「我倒也沒什麼時間能夠玩到。」

話鋒一轉，原PO台大碩士畢業時，老爸也鼓吹他投入當公務員，然而原PO直言真的是窮怕了，當下反射性地問，「公務員做幾年才（年薪）破百萬」？老爸一臉正經回應，「以你的資質，不闖禍的話大概10年」，原PO卻露出一臉不屑表情，回應但是我現在拿到的Offer，第一年就破百萬了」，而老爸碎念「工作又不是只為了錢，要為了社會。」

▲原PO不願複製爸爸的人生，拒當公務員！（圖／取自免費圖庫pexels）



對此，原PO替爸爸抱怨，「想想他當年如果續留美國，或至少回台後往業界的話能累積多少財富，我就為他感到非常不值。」文末，原PO也反思本島現況，「台灣公保勞保的未來只會越來越慘，年輕公務員未來被砍的機會更比老一輩更高，連他這樣的職等在台北都過得那麼辛苦了，更何況是年輕低職等新人？」

文章曝光後，底下網友熱議，「他得到心理安定，免於鬥爭度過平穩一生的機會吧」、「家庭、身體、興趣，大概都圍繞在這幾個上面」、「只是想噓你沒有窮過，沒過過苦日子」、「某個角度而言你爸其實很偉大，但家人感受肯定不好」、「你能力這麼好真的也是不要屈服，社會需要你」、「順帶一提，美國沒有公務員，只有政府雇員，可以隨時解聘，寧願捧中華民國的鐵飯碗，也不要捧美國的紙飯碗」、「每個人在意的東西不同，看起來你只在意錢」、「他選他的人生，你也是在選擇你自己的人生」、「不缺錢的情況下，錢的確不重要阿，比錢重要的事很多」。

▼網友兩派激辯，認為自己選擇的人生，不後悔才是最重要的！（圖／翻攝PTT）

