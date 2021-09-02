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拿兩張證書！台科大九州大學碩士雙聯學制　首批畢業生獲雙碩士

▲▼ 拿兩張證書！台科大九州大學碩士雙聯學制　首批畢業生獲雙碩士 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大機械所學生楊昌霖，同時獲得台科大與九州大學兩張碩士學位畢業證書。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台科大與九州大學首批碩士班雙聯學位學生今年暑假畢業。台科大機械所學生楊昌霖與電子所學生林依萱，同時獲得台科大與九州大學兩張碩士學位畢業證書。

九州大學是日本頂尖研究型的國立大學，在日本有重要學術地位，更在許多領域有國際級大師。九州大學2021年QS世界大學排名為124名，2021年THE泰唔士報世界大學排名位居日本第4位，在理工領域表現出色。

台科大指出，校方於2019年暑假與九州大學簽訂校級合約，更與九州大學簽訂碩士雙聯學位，希望透過師生的跨國研究合作，促進研究室交換，讓教研人員跨國、跨校合作，建立兩校共同跨國研究和產學合作計畫，透過緊密的研究合作關係，同學們不但可赴九州大學研究和學習，更可獲得台科大與九州大學雙碩士學位。

▲▼ 拿兩張證書！台科大九州大學碩士雙聯學制　首批畢業生獲雙碩士 。（圖／台灣科技大學提供）

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▲台科大與九州大學首批碩士班雙聯學位學生今年暑假畢業。（圖為林依萱由台日雙邊指導教授碩士論文口試）。（圖／台灣科技大學提供）

台科大說明，校內工程、電資、應科學院碩士班學生可申請赴九州大學研讀，並獲得台科大與九州大學碩士學位。為取得九州大學學位，需修習30學分，其中包含九州大學14學分、暑期課程6學分，可抵免台科大修習至多10學分。首屆學生受疫情影響，無法實際赴日，但仍透過網路完成所有線上課程、暑期課程，並通過雙方指導教授口試。

台科大校長顏家鈺表示，疫情影響了全球大學上課方式和交流方式，在疫情之下，線上課程的設計、討論、交流更不容易，尤其台科大同學們還參與了與九州大學、上海交通大學、韓國釜山大學的能源環境科學與技術交流計畫，需與另外三所一流大學同學們合作暑期專案、分組競賽，全英文的授課和討論都是很寶貴的經驗。

楊昌霖說，印象最深刻的就是暑期課程，課程中邀請日本九州大學、上海交大、韓國釜山大學三個學校不同的教授來分享相關研究，接觸了半導體製造、水汙染處理、太陽能與環境議題的課程。此外，分別來自不同國家不同科系的學生背景也不一樣，讓他跨出機械領域，能跨域思考，學習到更多不同的知識，有非常大的幫助。

▲▼ 拿兩張證書！台科大九州大學碩士雙聯學制　首批畢業生獲雙碩士 。（圖／台灣科技大學提供）

▲林依萱為台科大與九州大學首批碩士班雙聯學位畢業生。（圖／台灣科技大學提供）

楊昌霖表示，拿到九州大學碩士學位有加分作用，或許可能因為沒有實際赴日本難免有人質疑，自己也因疫情關係無法實際赴日體驗當地生活覺得可惜，但是完成這些課程，實際參與付出了許多心力，收穫滿滿。對半導體有興趣的他，也可能選擇日本半導體設備廠商公司就職，讓自己多一個選擇。

林依萱說，在上課過程中，日本老師希望學生能有互動，老師會問你問題，答錯也沒關係，可大膽發表意見看法，整個課程蠻多聊天和討論的。由於是全英文授課，多益超過800多分的她，在這段時間有更大量英文表達和報告的機會，覺得自己的英文能力還是進步不少。

林依萱表示，當初申請是很想體驗國外讀書的感覺，想實際了解當地的文化和生活，因為疫情不能出國覺得真的蠻可惜的，但是線上課程也有蠻多困難和壓力，自己付出了更多時間和心力去完成這些課程、報告和雙邊口試。參與跨國課程讓自己更希望持續精進英文能力，未來可能想找外商公司的工作，從事電子相關，朝寫程式、軟體、韌體的方面發展。


 

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