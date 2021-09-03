復必泰布條消失「北京計畫破局」　日媒預測上海復星董座下場慘

記者蘇晏男／台北報導

針對我國首批到貨的BNT疫苗，其冷藏櫃高掛印有「復必泰」字樣的布條在卸貨時完全消失的爭議，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫3日受訪時表示「復必泰」布條是北京想營造台灣沒有中國就對付不了疫情的假象。此外，矢板明夫也預測上海復星董事長郭廣昌搞砸此計畫的下場。

▲郭廣昌。（圖／CFP）

由鴻海／永齡、台積電及慈濟購買的首批93.2萬劑BNT疫苗昨上午運抵桃園機場，但卻在卸貨前且未全艙消毒之際，1名航勤人員將艙門微開潛入後再關閉；待艙門再開卸貨時，原在上貨前高掛的「復必泰」布條已消失，引起爭議。

對此，矢板明夫接受資深媒體人周玉蔻專訪時，表示台灣防疫成功是中國不想面對的現實，所以北京把BNT宣傳成復必泰，造成台灣沒有中國就對付不了疫情的假象。

針對北京高掛「復必泰」布條的動機，矢板明夫分析，第一，中國可以對國內宣傳，總統蔡英文因為意識形態，不想拒絕BNT，結果BNT就說「台灣疫情非常嚴重，最後沒辦法只能向中國低頭」，而中國大人大量，還是幫助台灣同胞；第二，中國可對國際說，台灣防疫是由中國負責，大家不要插嘴。

周玉蔻追問，怎麼看待北京計謀被拆穿？而郭廣昌接下來又會被如何對待？

矢板明夫指出，北京的解釋跟台灣藍營的解釋一樣，就說蔡英文因為意識型態，所以非常慌張地把復必泰蓋掉，不希望台灣人民看到真相。但他也強調，「北京永遠是一個遍地謊言的一個地方，他的解釋是一回事」。

矢板明夫說，至於郭廣昌會不會被清算？基本上，中國現在新的仇富、打富豪政治運動已經開始，郭廣昌必定走不長，不見得在台灣這方式出事的話，憑他和阿里巴巴董事長馬雲的關係，以及在上海的政商關係賺到那麼多錢，「我想他現在一定是戰戰競競，所以和這件事情，我覺得他也是非常擔心」。

▲BNT疫苗登機前高掛復必泰布條。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

▼艙門再度打開時，復必泰布條已消失。（圖／翻攝自ETtoday直播）