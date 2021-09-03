中和紅車拒盤查衝撞！警深夜開5槍「精準爆胎」　狂嫌硬拖輪框逃

記者陳豐德、莊智勝／新北報導

新北市中和警方昨深夜11時許於安平路巷口攔獲一輛行跡詭異的紅色自小客，孰料對方在盤查過程中趁著警方不注意，竟猛然倒退撞倒警用機車，隨後踩下油門逃離現場；當時另名員警見到嫌犯意欲逃離，連忙掏槍大喊「下車！」隨後還朝著紅色自小客連開5槍，連輪胎都精準射爆，但嫌犯仍硬拖著輪框行駛逃離，目前警方正進一步查緝在逃駕駛。

▲可疑紅車遇警盤查加速逃離，警連開5槍射破胎。（圖／記者陳豐德翻攝）

中和警方指出，2日深夜11時許在安平路、安平路19巷口發現一輛紅色自小客未開大燈，且行跡相當詭異，遂上前將其攔停並實施盤查，初步查詢駕駛為李男(40歲)，惟盤查過程中警方要求駕駛熄火下車，駕駛不肯卻直踩油門向後衝撞警用機車，又欲向前衝撞警方，許姓員警遂掏槍朝該車輛射擊5槍，防制危害擴大，後續該車輛往板橋方向逃逸，警方立即跨區通報攔截圍捕，最後於7公里外、板橋文化路一段270巷3弄發現車輛棄置路邊，駕駛已棄車逃逸。

雖然整起案件無人受傷，但警用車輛前車頭、左側車身有多處擦撞痕跡，後續警方已擴大調閱監視器追緝嫌犯到案。

▼右側前輪已遭警方「精準爆胎」，但嫌犯仍硬拖著輪框行駛逃逸。（圖／記者陳豐德翻攝）