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「大龍炮」成討債神器？夜炸新莊補習班只為3萬元　2男遭逮認了

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區林姓男子日前借3萬元給朋友，但遲遲討不回來，3日凌晨他與蔡姓友人開車到朋友住處樓下，拿出陣頭使用的「大龍炮」燃放，爆炸聲響嚇壞睡夢中的鄰近住戶，警方獲報之後，員警幾小時後就在附近逮到2名討債男，訊後依社維法送辦。

▲▼為討3萬元債主持大龍炮夜炸補習班。（圖／記者陳豐德攝）

▲為討3萬元，債主拿大龍炮夜炸補習班驚醒住戶。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解， 19歲的林男幾個月前借了3萬元的現金讓友人阿裕週轉，說好2個月後要還錢，但阿裕缺遲遲避不見面，林男吞不下這口氣，2日晚間在泰山遇到開車的蔡男，邀約他一同到新莊「辦事」，同時還刻意把車牌遮蔽，帶著出陣頭使用的大龍炮，跑到新莊來放鞭炮討債。

一聲巨響驚醒睡夢中的住戶，起先還以為是發生火警，報案後消防人員趕抵現場卻未發現火勢，警方發現在一家補習班樓下有鞭炮殘留碎屑，經調閱監視器後，鎖定犯案用的小客車，儘管用膠帶遮蔽，警方仍找到車輛真正車牌，3時許就在新莊後港一路查獲這輛車，帶回開車的蔡姓男子，接著又在新莊福壽街查獲下車放鞭炮的林男，將2人帶回偵辦。

補習班負責人表示根本沒跟人發生糾紛，不知道為何會被放炮，林男到案後才坦承，只知道阿裕住樓上，不知道詳細在哪一戶，只好把鞭炮放在一樓，員警訊後將林、蔡2人依社維法裁罰，另外遮蔽車牌也將開出告發單。

▼現場遺留的鞭炮碎屑。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼為討3萬元債主持大龍炮夜炸補習班。（圖／記者陳豐德攝）

▼爆炸力道將補習班的燈架震下。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼為討3萬元債主持大龍炮夜炸補習班。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼為討3萬元債主持大龍炮夜炸補習班。（圖／記者陳豐德攝）

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