幕後／新竹市2022「4腳督」混戰　8月內部民調曝光

▲國民黨立委鄭正鈐（左）、國民黨新竹市議員林耕仁（中）、行政院政務顧問鄭宏輝（右）均被視為角逐2022新竹市長人選。（合成圖／翻攝自Facebook）

記者呂晏慈／台北報導

2022年地方選舉腳步近逼，由於新竹市長林智堅連任屆滿，各黨均積極備戰，極有可能上演「四腳督」混戰。據了解，藍營近期多次針對新竹市長選舉進行民調，根據上月一份對比各陣營潛在候選人的民調，國民黨、民進黨候選人均獲得約2成支持度，但差距不大，而時代力量立委邱顯智則獲得16%左右支持，民眾黨立委高虹安支持率僅8%左右，與近期外界流傳的民調內容有差異。

高虹安、邱顯智近期紛紛表態考慮參選2022新竹市長，引發政壇熱議。日前傳出，藍營內部針對新竹市長選舉進行民調，除了藍綠候選人各擁有兩成多支持度，高虹安、邱顯智卻分別僅有1成多和不到1成的支持度。而高事後受訪直言對民調背後意圖感到不解，邱則說，這爆料內容與自己掌握的數字落差很大。

有知情人士透露，藍營近期針對新竹市長選舉做過多次民調，根據另外一份民調資料，若是國民黨立委鄭正鈐、民進黨的行政院政務顧問鄭宏輝、民眾黨立委高虹安、時代力量立委邱顯智4人對戰，分別拿下23.3%、20.6%、8.2%、16.5％支持率，另有約31.4%民眾未表態。

知情人士指，若民進黨改派有意角逐市長的新竹市議員李妍慧參選，與鄭正鈐、高虹安、邱顯智對比，則4人支持率分別為18.8%、25.4％、9.3%、14.6％，另有31.8%未明確回答，藍綠的支持率差距擴大至6.6%。

此外，若是由國民黨新竹市議員林耕仁、鄭宏輝、高虹安、邱顯智4人進行對比民調，則分別拿下22.6%、20.4%、8.6%、16.7％，另有31.7%民眾未表態。無論是哪個結果，均與日前爆料指的高虹安12%、邱顯智7%支持率有所差距。

對於民調數字差異，邱顯智受訪僅回應，民意如流水起起伏伏，不需要對有心人士的操作過於在意，踏實耕耘才是政治人物經營地方的不二法門，也是他過去一直在做的。