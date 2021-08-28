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時代力量不缺席2022新竹市長選戰　邱顯智：我會慎重考慮

▲▼時代力量「第二屆黨代表大會第一次會議」 邱顯智 陳椒華 王婉諭。（圖／記者呂晏慈攝）

▲時代力量立委王婉諭（左一）、陳椒華（左二）、邱顯智（右二），秘書長白卿芬（右一）。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

2022年區域選戰倒數計時，時代力量黨主席陳椒華28日受訪說，時力預計在全台提名50名縣市議員候選人，目標在16個地方黨部縣市都當選3人以上，以自組黨團；在縣市長方面，時代力量立委邱顯智直言，時代力量不會在新竹市長選戰缺席，「我自己也會慎重考慮」。

時代力量今天下午舉行「第二屆黨代表大會第一次會議」，陳椒華會前受訪說，今天會議將聚焦在過去一年中央黨部、地方黨部工作執行情形，以及討論黨代表提案等。

針對2022年地方選舉，陳椒華說，最近兩個月來時代力量已成立提名小組，總共有7位委員，也已確定提名公告的時程，預計下周將舉行記者會公布最新進度。

陳椒華說，2018年地方選舉時力共取得16名議員席次，未來針對16個縣市黨部，全台共會提名50名縣市議員候選人，目標是在各縣市都能當選3人以上，以成立縣市議會黨團。

媒體追問，邱顯智多次被點名是參選新竹市長潛在人選，自己是否有意願？邱顯智直言，新竹市時代力量不應該缺席，「我自己也會慎重考慮」，他曾在2016年新竹市立委選舉與民進黨立院黨團總召柯建銘競爭，2018年地方選舉時力有3名市議員當選，2020年立委候選人高鈺婷也獲得非常好的成績。

邱顯智表示，有相當的新竹市民期待時代力量在新竹市有所表現，關鍵在於，在光鮮亮麗的外表下，到底新竹市民想要什麼樣的新竹市？他們會嚴肅思考這個問題。

此外，對於珍愛藻礁、反萊豬、公投綁大選、重啟核四等4大公投案將在今年12月18日投票，陳椒華說，時代力量對反核、公投應該要有更多討論的主張很清楚，不過因為疫情緣故，內部決策會議尚未正式定調，未來將舉行記者會說明時力對4公投案的立場。

▲▼時代力量「第二屆黨代表大會第一次會議」 邱顯智 陳椒華 王婉諭。（圖／記者呂晏慈攝）

▲時代力量立委邱顯智（右一）表態時力不會在新竹市長選戰缺席。（圖／記者呂晏慈攝）

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