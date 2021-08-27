政院要修法讓公園放音樂不觸法　音樂人轟「拿別人財產來做公益」

▲時代力量立委王婉諭為音樂人請命。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院今年4月提出《著作權法》部分條文修正草案，並送赴立法院審議，其中規定民眾在公園帶自己收音機或手機播放音樂跳舞，不用付費就可使用，但卻引發音樂圈質疑此舉恐將傷害著作權益。時代力量立委王婉諭27日舉行記者會呼籲，修法過程應該做更細緻討論，避免對音樂產業造成不利影響，文化部也應該一起捍衛音樂人的權益。

王婉諭今天舉行「金曲獎結束，我們真的重視音樂人心血嗎」記者會。她表示，行政院版《著作權法》部分條文修正草案讓在公園廣場舞播放音樂免受罰、免付費，雖可認同免除刑責部分，但不應把合理使用範圍無限制擴張，讓使用者完全不需要付費，這種修法非常粗糙。

王婉諭補充，現在這修法方向不利音樂產業著作權益發展，恐使非法盜版者也不用付費，或讓著作權人無法就盜版部分主張其權益，這是外界無法接受的；當政府提倡提升民眾的文化、音樂、藝術素養時，不應又修法傷害著作權益，她也將匯集多方意見，研議提出對案。

資深音樂詞曲創作者、台北流行音樂中心前執行長彭季康表示，使用者付費是很正常的事情，實際上，從來沒有在公園播音樂的阿公阿嬤因此被判刑的前例，而人民的財產權是需要被尊重的，不應該因為「法律比較嚴、怕有些人觸法」的原因，就剝奪其他人的財產權。

彭季康說，實際上，現在台灣各地里民活動中心的卡拉OK，或者在飯店舉行大型活動播放音樂，都有先行取得音樂授權，政府若擔心民眾因在公園放音樂而觸法，應該比照里民活動中心取得授權的方式，推廣各個場所可先行取得音樂授權，讓政府、音樂人、民眾三贏，而不是直接把音樂人的著作權拿掉。

中華音樂著作權協會法務暨授權部主任崔玉琪批評，這修法是「慷他人之慨」，拿別人的財產來做公益，應該參考他國經驗，由政府編列預算取得音樂授權，讓大家都可以合法方式使用著作。第30屆金曲獎最佳台語專輯獎得主廖士賢也說，若修法通過，將會大大地打擊音樂人。

▲王婉諭（中）舉行「金曲獎結束，我們真的重視音樂人心血嗎」記者會。（圖／記者湯興漢攝）