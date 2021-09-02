憂成疫苗孤兒　23歲男「急打高端」！打完4天後悔爆…悲慘原因曝

▲原PO於27日接種高端疫苗，圖為示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

我國首批BNT疫苗93.2萬劑於今（2日）上午7時許運抵，而第七輪AZ疫苗接種將在明日（3日）開打，將開放23歲以上民眾可預約施打，一名網友無奈表示，當初意願勾選時有勾AZ，但因為傳出疫苗不足，擔心打不到，因此施打高端，結果打完過4天就開放AZ+BNT預約，讓他超傻眼。

原PO在PTT發文，當初意願登記時，有勾選AZ疫苗，但是因為聽說疫苗不足，擔心自己會變成疫苗孤兒，因此補勾高端疫苗，登記完不到一個禮拜，就收到高端疫苗接種通知，也在27日施打完畢，結果8月31日指揮中心就宣布，開放23歲以上預約施打AZ，感到超後悔，「附上黃色小卡證明我的悲慘命運」。

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▲原PO超後悔。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友們回應，「早打早享受，晚打享進口」、「這張黃卡充滿台灣價值，可以當傳家寶」、「下面還有三個空格，可以再打三劑，賺爛了」、「至少不會缺第二劑阿，打高端，愛台灣」、「沒有藥害，頂多無效，有什麼好後悔」、「不是想賺爛了嗎？最貴的欸，打到賺到」。

也有網友指出打高端優點，「往好處想，二、三劑一定打的到」、「不一定要後悔啊，你會比別人早打兩劑獲得完整保護力」、「打高端也沒什麼不好，我朋友打完AZ痛得唉唉叫」、「如果心臟沒事的話，好處是至少你沒啥副作用感覺吧，然後可能你已經可以預防重症了」、「高端28天就能打完兩劑，還沒人搶」、「高端副作用輕微，打完很爽」。

指揮中心宣布，9月3日開放AZ疫苗施打，對象是7月19日前已登記接種AZ意願，並且是23歲至28歲的民眾。至於BNT疫苗部分，指揮中心預計採「校園集中接種」或寄通知書的方式，開放12到17歲的青少年施打，其餘BNT優先提供給18至22歲學生，不過要先前有在意願平台登記過才算數。

▼增開AZ疫苗預約對象 。（圖／指揮中心提供）