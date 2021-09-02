大學重讀「想念什麼」？網秒點「這科系」：不輸給醫生

▲如果能再重讀一次大學，大家會想要念什麼科系？（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

大學指考於上（8）月31日放榜，選填志願的考生上大學後要讀什麼系大致都已確定，不過，對於已畢業的人來說，在歷經畢業後的就業後，是不是會後悔當初選讀的科系呢？即有一名網友好奇，如果再重選一次，大家會想唸什麼科系？沒想到釣出一些苦主分享經驗。

一名女網友昨（1）日在PTT女孩板以「如果能再選一次，妳想念什麼科系」為題發文，表示大學指考放榜了，回想當初唸了科技管理，雖然蠻有趣，但卻也感嘆「如果能堅持小時候的志願當個中醫師，或許能成就另一番事業。」她也好奇其她人會想「重念什麼科系」。

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貼文曝光後，網友們紛紛留言表示「電資，現在頂校不輸給醫生」、「電機」、「室內設計／景觀設計」、「毫無疑問金融」、「室內設計、建築、藝術類」、「想唸生物相關的科系，想當研究員」、「諮商心理」、「物理系」。

有不少網友指出最想重讀「醫學系」。「醫學跟牙醫，但當時沒考上」、「醫學，但也要考得上」、「醫藥吧，不過要先回到高中選自然組」、「想當一個有醫德，責任感的醫生」、「也是想唸中醫系」、「講醫學的…我倒想去牙醫」、「皮膚科醫生」、「當醫美院長」。

▲大學指考缺額學群分布 。（圖／考分會提供）

本站日前報導，大學考試入學分發委員會指出，以各大學學群的缺額分布「遊憩運動學群缺401人，佔比31.06%最高；其次為建築設計學群缺335人，佔比18.67%；再來則是外語學群缺額489人，佔比17.18%。」