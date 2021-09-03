「單腳天使」開學了！爸看這一幕感動：值得了...千人噴淚

▲「單腳天使」徐又立近日已升上國小3年級。（圖／翻攝自Facebook／央宗米線）

記者閔文昱／綜合報導

出生時四肢只剩下一條左腿，雙手也只剩半截上臂，基隆女童「單腳天使」徐又立如今已經是國小3年級學生。徐爸爸1日在臉書分享女兒開學的影片，只見她穿著義肢，一步步堅定往前進，讓爸爸直呼，「我們超級欣慰的，看到小老闆的成長真的覺得什麼都值得了。」感動不少網友。

許多國小在1日迎來開學日，徐又立的爸爸也在當天記錄女兒重返校園的身影，曾經走路還不是很穩健的她，如今已可以順利前進，讓徐爸爸不禁在PO文中豎起3跟大拇指，大讚「小老闆也迫不及待的想見新老師及同學們，快步的走近教室讓大家看到她的成長，很棒。」許多網友也紛紛留言，「又立真是太強悍了」、「又立真的很棒」、「好感動的一幕」。

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又立的媽媽生產前歷經12次超音波產檢，卻都沒有發現又立的缺陷，爸爸表示醫生都說很正常、很健康，不用擔心，但老天還是開了個玩笑。剛出生的又立，先天性右肺塌陷、橫膈膜發育不全，三肢殘缺只剩下左腿，從小得靠穿義肢復健，讓爸媽相當心疼。

對此，一家人雖陷入哀愁中，但仍不放棄，還替她取名「又立」，希望女兒能克服身體缺陷，堅強地站起來。果然她很勇敢也很努力，不停的練習，從一開始只能慢慢的能拉著媽媽的手走路，到現在能獨自用義肢順利行走，讓爸媽相當感動，也感謝女兒讓他們看見更多奇蹟，未來一家也會繼續奮戰下去。

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