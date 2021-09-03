八大禁營業集體陳情　女店長悲「已負債百萬別逼到死」　　

記者鄧木卿／台中報導

台中市視廳歌唱公會理事長蔡淇龍上午帶著趙姓酒店老闆、陸姓女店長等30多人拿陳情大字報召開記者會，趙男說，全台八大行業相關從業人員應該有上百萬人，試問，有誰能4個月沒收入還能過活？陸女則說，政府不要把八大當作毒瘤，她們只想安心工作，政府既然說同島一命，拜託不要把她們逼到死境。

▲▼台中八大趙姓業者出面陳情哀嘆，誰能4個月沒收入能過活。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中卡拉ok女店長（上）和台中市視廳歌唱公會理事長蔡淇龍（下）陳情政府，讓他們能有口飯吃。

蔡淇龍上午10點帶著30多名八大行業人員拿大字報陳情，蔡說，八大行業因疫情停業至今已3個多月，很多從業人員沒有收入，但還有親人要撫養，加上每個月的貸款與租金繳不出的壓力，以及小孩學費，種種壓力大到令人無法承受。

趙姓老闆說，這次疫情雖然是北部的八大行業擴散出來，但絕大部份業者都是奉公守法，合法善良繳稅的好公民，總不能一人犯錯，株連九族，八大忍了四個月疫苗公平對待，餐廳百貨公司都可以開放，八大也已經忍了4個月沒有收入，沒收入還能過活？應該沒有這種人吧，全省八大行業相關人員應該超過百萬人，大家只想知道何時能復業，業者絕對全力配合政府配套作法。

陸姓店長說，政府口口聲聲說同島一命，既然百貨商場確診清消後就能復業，但台中市八大並沒有確診，為何還不能復業，她已積欠1百多萬元的房租了，還好房東讓她延繳，業者們都非常配合政府落實實聯制，連管區警察都大力稱讚，守法者不能營業，反而是政府縱容不肖業者私下營業，成了防疫破口，業者們只想安心工作，不要把八大視為毒瘤，不要把她們逼到死境。

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