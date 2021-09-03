台中2陪唱小姐輕生！1千元撐14天　還要顧重病母付小孩學費

▲▼卡拉ok店內有2名企圖輕生小姐，還好女店長及時救回。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

疫情已經趨緩，連百貨賣場人潮群聚的行業都已復業，唯獨八大行業仍不准營業，台中市八大行業相關人員至少10萬，有人向地下錢莊或親友借貸，有的轉行，但更多的人仍是企盼盡早復業，位在光復路的一家卡拉ok陸姓女店長說，店內2名小姐要獨力照顧年邁重病母親，又要支付小孩學費，吞藥割腕自殺，還好她及時趕到救回，業者拜託政府給一條生路，否則會有更多人承受不了壓力。

台中市視廳歌唱公會理事長蔡淇龍上午10點帶領50多名八大行業人員拿大字報陳情，蔡說，八大行業因疫情停業至今已3個多月，很多從業人員沒有收入，但還有親人要撫養，加上每個月的貸款與租金繳不出的壓力，以及小孩學費，種種壓力大到令人無法承受。

陸店長說，她要養5、60名員工，每月開銷8、90萬，光月租就20多萬元，還好房東願意延繳，但靠此維生的公關小姐們卻是到處借錢，她自己就1人2萬、3萬的借，為了讓小姐日子好過些，每月初二、十六，店內拜土地公時，如果有員工回來拜拜兼打掃，她每人發1千元，員工都苦笑說，這1千元要過14天。

▲卡拉ok女店長出示實聯制，表示全力配合政府作法。

有天半夜，她接到小姐哭訴電話，一直說撐不下去了，她有年邁重病的老母親要養，也有小孩學費和生活費要繳，快壓得喘不過氣了，她覺得語氣怪怪的，趕緊衝去小姐家，果然她割腕自殺，血流不止，還好及時送醫，另一名類似情況的小姐，則是吞了大量安眠藥，也是被她救回。

陸女說，公司全照規定，不論公關和客人一定量體溫、實聯制，而且一有人咳嗽，馬上不准上班，結果這麼配合政府政策，卻沒有得到善意回應，反而是按摩店先開放，有些股東都不願再出錢，公司大概撐不到年底，一旦關門，反而衍生更多社會問題，色情、販毒、竊盜、詐騙全來。

她呼籲政府，八大行業不要補助，只要營業，只要政府明確訂出管理規則和解封時間，業者一定會全力配合，大家只是為了有一口飯吃。

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