解鎖新技能、鼓舞挺難關　《台北畫刊》徵文活動破百網友投稿　打破疫情低迷情緒

▲《台北畫刊》開設線上台北小陳故事咖啡館，店長小陳邀請大家分享發生在疫情期間的台北故事。（圖／臺北市觀光傳播局提供）

生活中心／台北報導

「小城故事多，充滿喜和樂，若是你到小城來，收穫特別多～」在偌大的台北更是如此。不論來自哪裡，歷經什麼酸甜苦辣，因為有你我，才能交織出一頁頁精彩豐富的城市篇章。

隨疫情打亂日常，各地防疫擴大限制，在台北，連走到附近超商、公園都是種奢侈，大家體驗到前所未有的變化，卻也開始學著放慢腳步，更加用心生活。台北市市政刊物《台北畫刊》在這段期間舉辦「2021 Stay in Taipei 徵稿活動」，邀請大家進入虛擬店長小陳開設的線上咖啡館，分享防疫期間的心情故事，有超過百位民眾投稿，店長小陳也特別挑出幾篇有趣的故事娓娓道來。

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新技能解鎖！疫情宅在家意外練就第二專長

疫情三級警戒這段期間，幾乎人人宅在家，在家的時間變多了，因此努力在不變的生活中變化出小巧思。其中，網友何淑蘭因疫情一改原本的外食習慣，每天在家洗手做羹湯，沒想到就此解鎖第二技能成了「小當家」！儘管料理三餐很累人、要煮什麼料理就令人頭痛，但磨練將近兩個半月的廚藝後，手藝大大進步，連自己都覺得很驚喜，頗有感觸地說，「一場疫情的挑戰讓我們知道什麼才是自己渴望想要的生活，也是另一種慘痛的省思。」

▲疫情不敢外出用餐，結果練出一身好廚藝，解鎖「小當家」新技能。（圖／何淑蘭提供）

除了出門工作，網友劉彥廷有感剩下時間都成了「阿宅」，決定趁機將居家環境升級大改造，「尤其時不時想起疫情前旅居法國兩個月的日子，坐在巴黎街頭喝咖啡放空也是種幸福，於是開始有了『微巴黎』計畫」，把塵封多時的桌巾、吊燈、蠟燭、紅白酒杯通通翻出來，將法國用餐氣氛帶回家中，整個小陽台變得煥然一新，「更重要的是，藉此整理受到疫情影響的混沌心境。」

▲▼在家用餐也要有儀式感，網友劉彥廷利用宅家時間，把陽台升級大改造，浪漫佈置彷彿坐在巴黎街頭。（圖／劉彥廷提供）

嘿！打起精神 讓我們一起挺過疫情

平時趕搭公車或捷運乘車通勤，上班途中一閃而過的景象，突然變成防疫新生活裡最懷念的美好風景。居家辦公後，網友孫家琪發現以前通勤經過的地方既熟悉又陌生，並多了許可愛的自然界訪客。「一但慢下腳步來近看，則是充滿了驚喜的探索。」雖然生活受疫情限制，少了許多活動，她也透過多出來的自我時間，重新省思，暖心鼓舞大眾一起挺過難關，「現在慢下腳步是為了將來做準備，活在當下，做當下能做的事，對未來則是充滿了期待和想像。」她補充。

▲藍鵲、白鷺鷥、甲蟲等自然界的訪客，取代了平時熙來攘往的人們，身處在都市中，難得可以享受純樸的寧靜時光。（圖／孫家琪提供）

在台北從事長照服務多年的高琪鈞，從北投到文山、從萬華到士林，平常工作就是穿梭在各個社區關懷據點服務長輩。因疫情關係，非急迫性的醫療一律先暫停，他特別打給幾位特別擔心的病人，告訴他們不要害怕，一起加油，但這一暫停，從兩個星期延長成了兩個月。當終於等到降級，卻聽到有些長輩已經離開了；他不禁埋怨起被疫情困住的夏天，本來最害怕的是炎熱高溫，沒想到今年更可怕的是無法外出，「原本以為已經習慣生離死別的我，也再次深刻的感受到，年難留、時易損。」。在疫情下，不免有傷感的事，卻也提醒大家更要每分每秒珍惜身邊的人。

▲疫情前總是穿梭在各個巷弄間服務長輩，因疫情的暫時別離，卻成了一輩子無法再探訪相見的遺憾。（圖／高琪鈞提供）



一張插圖繪出千言萬語

網友除了用照片與文字表達疫情帶來的轉變，也有人透過插畫傳達能早日重回一般生活的渴望或當下的心情調適。網友徐千茹透過溫暖手繪，畫出自家最美的觀景台，窗台擺放幾盆可愛的多肉植物，早晨看日光灑落在它們身上；晚上則換星星月亮伴隨，還有小黑貓躡手躡腳從牆邊溜過，為些許沉悶增添新趣，在家防疫的日子，從起初的焦慮不安到靜下心來聆賞周遭的美好；網友周玥玲則是憶起每年暑假和朋友上台北看展，每次到北美館路上總會下大雨，她也畫下這段奇特經驗，直說「命運好好玩！想念不用戴口罩和朋友開口迎濕的夏天。」

▲▼網友透過可愛插畫傳達疫情帶來的心情轉變。（圖／徐千茹(上)、周玥玲(下)提供）

面對疫情 懷念往昔的平凡日常

網友江孟芸懷念起以往坐上公車沿路行經福州街、和平西路，看著充滿歷史感的低矮房舍，拐個彎變高樓，再到靜謐的學校，在植物園站遇見朝氣蓬勃的長輩，以及龍山寺站能聞到的炒花生、油飯等香味，而她總會逛個市場吃完早餐再去上班。那些習以為常的場景在疫情爆發後，不少人一聽聞「萬華」就緊繃害怕，她也開始居家辦公，無法開啟上班前那段可動可靜、逛完市場去上班的的充電模式。眼看公車即將進站，卻不上車了，感嘆：「沒想到啊，通勤的時光竟會讓我如此懷念。」

▲居家辦公少了通勤時間，網友卻是無比懷念上班前的那段時光。（圖／江孟芸提供）

長時間的居家防疫，也讓你上班到忘記下班時間了嗎？或是與朋友約起視訊開趴、線上相見，還是因此和家人有更多的相處機會呢？《台北畫刊》徵稿活動囊括了許多北市民眾的酸甜苦辣，投稿故事篇篇精彩，也帶出了大家在台北這座城市一起共進、共處的防疫新日常。

更多《台北畫刊》精彩內容請參考：https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial

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