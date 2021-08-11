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降級！解封？等打疫苗？！ 城市生活新日常指南看這

▲▼台北畫刊,新日常提案,台北。（圖／台北畫刊提供）

▲烘焙師于詠渟表示，就算疫情讓人難免焦躁，但自己沉浸在創作甜點的世界裡，就可以暫時忘記現實。（圖／台北畫刊提供，下同）

生活中心／台北報導

還摸不清降級不解封的生活準則？還在癡癡等候疫苗通知？疫情下大家都試著調整腳步，找到適合自己的生活模式。以台北城市生活與人物寫照為主的文青必備雜誌－《台北畫刊》，八月份就以「新日常提案」為主題，提供都會人在疫情下的城市日常生活指南。透過本篇精華整理分享本月的重點篇章，快跟隨文末連結走進新日常的世界吧！

▲▼台北畫刊,新日常提案,台北。（圖／台北畫刊提供）

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▲紐約於疫情稍獲控制後，校園開始實施分流到校。

「疫」常變日常　看看世界大城的生活新法則

不戴口罩出門的日常已回不去，大家漸漸習慣保持社交距離、酒精不離身的日子，摸索著降級不解封的生活準則、乖乖等候疫苗通知，試著慢慢建立起「未來新日常」，在城市中展開一套理想的生活樣貌。放眼全球面對疫情的經驗，先看看其他城市受到的影響與演變脈絡為何，身處台北如何借鏡國際，發展出一套新的生活模式。

【台北故事】未來新日常►https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial/article/27876

▲▼台北畫刊,新日常提案,台北。（圖／台北畫刊提供）

▲這段期間對廣告人李建緯來說是一段特別的時光，可以重拾興趣，讓生活更愜意。

居家新日常　宅在家的美好配方

疫情影響下，宅在家的時間變多，如何在有限的活動空間創造出更多樂趣？台北畫刊邀請各領域的生活達人分享自己的宅居休閒方式；也推薦嘗試居家烘焙，感受揉捻麵團、看著麵包慢慢成形，聞到麵包香氣的療癒感，想知道最近流行的肉桂捲怎麼做？那就別錯過本期台北畫刊。

▲▼台北畫刊,新日常提案,台北。（圖／台北畫刊提供）

▲跟著烘焙研發授課教師吳育娟一起製作糖霜黑糖肉桂捲麵包。

【愜意台北】宅在家裡美好配方►https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial/article/27889

【台北食】居家烘焙坊►https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial/article/27885

▲▼台北畫刊,新日常提案,台北。（圖／台北畫刊提供）

▲「雜學校」創新教育展創辦人蘇仰志陪著孩子一起玩，鼓勵孩子探索生活的可能性。

疫情下父親節怎麼過？爸媽內心偷偷吶喊：我容易嗎我

疫情居家期間小孩停課不停學，緊接著的暑假小孩又要宅在家，不少爸媽面臨崩潰邊緣，台北畫刊獻上親子互動的新日常指南，讓家長規劃與孩子共處時光多些靈感；鏡頭切換到八月父親節，想聽聽爸爸們的心聲，與孩子相處的挑戰與快樂為何，以及在台北這座城市裡養育孩子有哪些秘訣可以分享？點進連結一探究竟。

【台北故事】Part2居家新日常►https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial/article/27875

【聊台北】台北爸爸好幸福►https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial/article/27871

▲▼台北畫刊,新日常提案,台北。（圖／台北畫刊提供）

▲林映岑登上南極滿一週年時，特別帶著國旗到基地附近的Hut Point與十字架合照留念。

不管世界如何變化　夢想不放棄　勇於挑戰自我

疫情為這個世界和我們的生活秩序帶來天翻地覆的轉變，但是不管世界如何變化，前往夢想的道路不停歇！台北畫刊特別訪問了在南極過冬的第一個台灣女科學家，透過她的特殊經歷，鼓勵大家勇於追求夢想、挑戰自我。

【公共台北】林映岑的南極奇幻旅程►https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial/article/27882

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台北畫刊新日常提案台北

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