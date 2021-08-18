野馬男2.0狂飆逆向+連闖紅燈　特勤破窗秒變俗辣：我投降

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名潘姓男子在街頭開車閒晃被員警發現，員警鳴警示燈希望他停車受檢，沒想到潘姓男子拒絕後加速逃逸，員警看到之後，同時也開始追緝，潘姓男子逃逸過程中還有多次逆向、闖紅燈，但最後還是被攔下，車上藏有毒品以及一隻熊娃娃。

▲高雄市一名潘姓男子拒檢逆向逃逸，最後被警方攔獲，駕駛座的留有車窗碎玻璃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

25歲的潘姓男子一臉無奈的被警方上手銬，在電線桿旁邊靜靜的看著員警對他的車輛內部進行搜查，隨後大批的員警也趕抵了高雄市苓雅區中山路與青年路口的這間加油站，原來在18日凌晨4點多鐘，潘姓男子因為拒絕配合盤查，開車逃逸一路從前金區被追到了苓雅區。

▲高雄市一名潘姓男子拒檢逆向逃逸，最後被警方攔獲，駕駛座的留有車窗碎玻璃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

逃逸的過程當中，潘姓男子有多次逆向、闖紅燈，幾近不要命的行為！不過保安大隊特勤中隊的兩名員警開車也是緊咬，一路追車，最後在苓雅區的中山路與青年路口將對方逼停，其中一名員警一下車就拿警棍破窗，然後把潘姓男子從車上拖下來，再跟同事一起將他制服。經過搜查之後，發現他的車內藏有毒品，包含安非他命、咖啡包以及一粒眠等，全案依毒品罪嫌送辦。