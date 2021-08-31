她嗆警吃案：你們警察都是垃圾！吃一記「大外割」當場被KO

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子因與公司同事有糾紛，到萬華分局康定路派出所報案，但因轄區問題案件轉由案發地點的龍山所處理，女子不滿上康定所理論，但離去時嗆「你們警察最會吃案」，甚至斥責「你們這些警察都是一些垃圾」，最後遭警方當場壓制送辦。

警方調查，56歲的莊姓女子，在日前因與公司同事發生糾紛，莊女到萬華分局康定路派出所怒告對方傷害，但因發生地點在同分局的龍山派出所，所以警方將案件移往龍山所續辦。

▲莊女嗆「你們警察都是一些垃圾」，姚姓警員隨即上前以大外割將人壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

孰料，莊女不滿案件交由龍山所辦理，憤怒的跑到康定路派出所，一進門就質問值班警員，姚姓警員表示並非承辦人，細問之下才知道案發地點在龍山所，所以才轉由龍山所接手。

但莊女不滿質疑警方吃案，甚至還情緒激動大聲咆哮，最後指責警員「我要叫電視台來報導，你們警察最會吃案」，還手指警員叫罵，「你們這些警察都是一些垃圾！」

▲莊女不滿案件轉由其他所偵辦，憤而到警所大聲咆哮，最後還嗆警遭壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

姚姓警員見狀，隨即追上前去以「大外割」的方式壓制莊女，最後依照妨害公務罪嫌逮捕送辦，事後莊女遭地檢署起訴，莊尋求警方和解，最後法院判賠2千元，緩刑2年，也告誡莊女切勿再犯，但事後警方拒絕收取。

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