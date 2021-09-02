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首批BNT到貨　復星老董郭廣昌「感謝5單位」稱合作十分順暢

▲▼我國首批BNT疫苗由盧森堡貨運航空CV7962載運於今日（2日）上午7時30分抵達桃園機場。（圖／記者李毓康攝）

▲首批BNT疫苗運抵桃園機場。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

93.2萬劑BNT疫苗2日上午運抵桃園機場，預計優先提供12至17歲的學生族群在校接種。復星集團董事長郭廣昌中午在微博發文表示，他想特別感謝台積電、鴻海、永齡、慈濟，以及裕利等台灣合作夥伴，「這段時間，為了疫苗早日抵達台灣，大家密切溝通，合作十分順暢。」

郭廣昌提到，「今天早上7點，由我們復星醫藥供應台灣地區的首批復必泰疫苗運抵台灣，共計93.2萬劑。」

▼疫苗上機之後，上海復星醫藥發出的照片。（圖／翻攝上海復星醫藥）

▲▼ 上海復星醫藥證實出貨 。（圖／翻攝上海復星微博）可用

郭廣昌指出，「在這裡，我想特別感謝包括台積電、鴻海、永齡基金會、慈濟基金會以及裕利醫藥等台灣的合作夥伴們。這段時間，為了疫苗早日抵達台灣，大家密切溝通，合作十分順暢。」

郭廣昌強調，「相信安全、有效的復必泰疫苗，會助力台灣同胞驅除疫情的陰霾，回歸正常的生活。祝福台灣同胞。讓我們一起加油。」

此外，上海復星醫藥董事長兼首席執行官吳以芳稍早也透過公司表示，「我們很高興看到這款由復星醫藥和BioNTech共同合作的mRNA新冠疫苗能為台灣同胞的疫情防控發揮積極作用，助力台灣同胞建立新冠免疫屏障。」

▼郭廣昌發文感謝台積電、鴻海、永齡、慈濟，以及裕利。（圖／翻攝郭廣昌微博）

 ▲▼首批BNT到貨　復星老董郭廣昌「感謝5單位」稱合作十分順暢。（圖／翻攝郭廣昌微博）

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