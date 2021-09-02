93.2萬劑BNT抵台！「3大國際疫苗」到齊了　1圖看到貨統計

▲民眾接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者許若茵／綜合報導

首批93.2萬劑BNT今早抵台！完成台灣採購3大國際新冠疫苗的最後一塊拼圖，《東森新媒體ETtoday》整理各廠牌疫苗到貨狀況，帶您來一起了解。

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▲0902疫苗到貨情況（圖／曾梓倩製） ※點圖可放大

BNT／輝瑞

第一批93.2萬劑BNT疫苗今天終於抵達台灣，指揮中心指揮官陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬、慈濟基金會執行長顏博文等人親自到場接機，台灣在採購BNT疫苗的過程一波三折，從指揮中心最早在去年8月20日首次向德國BNT洽購，至今天疫苗終於以「民間捐贈」方式到貨，中間整整相隔378天，可說是採購歷程最坎坷的一款疫苗。

指揮中心表示，本批BNT疫苗為多劑型包裝，每瓶可打6人，需於-60至-90°C超低溫冷凍保存，若轉置到2~8°C冷藏設備可保存1個月。而該批疫苗共93萬劑，效期到2022年1月5日。

▲首批BNT疫苗共計93萬劑，已於今日上午抵達桃園國際機場。（圖／指揮中心提供）

陳時中說，BNT初步規劃給12~17歲學生施打，主要是在校園造冊接種，如果要去醫院施打，也可持相關證明到醫院接種，另外開放18~22歲對象到登記平台登記，所以相關年紀打到可能性很高，符合資格者應盡快到平台登記意願。

AZ

台灣自購的59.55萬劑8月31日抵台，目前正在封緘檢驗，再由指揮中心分配施打時間。第七期AZ疫苗預約接種已截止，總計約80.6萬人完成預約，明天起施打。明日早上10時起，將增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲(含)[即1998年12月31日(含)以前出生]民眾」，屆時會陸續收到提醒簡訊，民眾要記得預約，施打時間預定於9月9日至9月10日。

指揮中心指出，政府採購1000萬劑AZ疫苗。根據統計，先前已陸續到貨，分為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日55萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑，8月27日26.5萬劑與8月31日的59.55萬劑，再包括日本贈送的，已有近700萬劑到貨。

▲AZ疫苗 。（圖／食藥署提供）

莫德納

政府今年採購505萬劑，5~8月已到貨150萬劑，預估9月會再到貨，數量未知。而捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗，已在29日下午抵台。食藥署表示，該批疫苗有2批號，分別是批號3004493，效期到111/1/12，以及批號3005238，效期到111/2/3。

至於日本傳出施打中的莫德納疫苗有部分混入「肉眼可見雜質」而緊急停用，由於該批疫苗與捷克贈送的3萬劑，同樣來自西班牙代工引發關注。陳時中澄清，捷克贈疫苗和日本的無關，但每批進來還是會檢驗封緘，從外觀、內容物、酸鹼度到細菌培養等都會做，檢驗合格才會使用。

▲民眾接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

根據指揮中心統計疫苗庫存，AZ疫苗有57萬劑，另有兩批正在檢驗封緘中，分別是26.5萬劑與最新到貨的59.5萬劑，AZ總庫存來到143萬劑；莫德納則有39.5萬劑，另有3萬劑捷克捐贈疫苗檢驗封緘中，高端疫苗則還有21.8萬劑。

指揮中心昨公布，至30日為止，已累計接種1092萬8720劑，其中AZ接種655萬6653 劑，莫德納接種372萬3389劑，高端接種 64萬8678劑。COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率42.73%，劑次人口比46.56(劑/每百人)。