台中榮總埔里引進核酸檢測、抗原快篩檢測　為民眾抗疫添利器

▲新型冠狀病毒(COVID-19)的檢驗包含核酸檢測、抗原檢測、血清抗體檢測。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

台中榮總埔里分院自3月1日起申請為嚴重特殊傳染性肺炎指定檢驗機構，提供新型冠狀病毒檢驗服務，引進核酸檢測及抗原快篩檢測；院方指出，核酸檢測包含「瑞基海洋」及「Roche cobas Liat」兩種儀器，分別可提供較大檢驗量能、針對緊急病患使用，未來也將申請並引進血清抗體檢測，為大埔里地區民眾提供即時且全面的檢驗服務來對抗疫情。

院方解釋，新型冠狀病毒（COVID-19）的病原體是嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型（SARS-CoV-2），為一種冠狀病毒科、β冠狀病毒屬，並具有外套膜的單股正股RNA病毒；主要包括棘蛋白（Spike protein,S）、封套蛋白（Envelope protein,E）、膜蛋白（Membrane protein,M）和核殼蛋白（Nucleocapsid,N）4個結構蛋白質，及其它非結構蛋白，包含一些病毒複製的相關酵素。

院方指出，其中棘蛋白（S）為結合人體細胞中血管收縮素轉化酶2（ACE2）受體，進而感染病毒的重要媒介，是疫苗設計的重要區域，但也是變種病毒突變的熱區。

院方表示，新冠病毒在實驗室診斷主要分為核酸檢測、抗原檢測、血清抗體檢測等3個部分：核酸檢測是使用即時反轉錄聚合酶連鎖反應（Real-time RT-PCR），針對病毒專一核酸片段進行夾取、複製及訊號放大，主要優點為專一性及敏感度高，通常在病徵出現前就可檢測出，缺點為價格昂貴，需要花較長的時間檢測。

抗原檢測（抗原快篩）使用免疫色層分析法（Immunochromatography test）通常針對核殼蛋白（N）抗原進行檢測，主要優點為檢測速度快、價格便宜；缺點為專一性及敏感度較核酸檢測低，通常在病徵出現後才可檢測出。

血清抗體檢測方面，院方指通常人體受到外來抗原刺激，約9至14天左右開始產生抗體，抗體檢測是使用三明治原理（Sandwich principle）的相關延伸技術，若針對核殼蛋白（N）抗體檢驗，代表正在感染或已經感染過，如果是針對棘蛋白（S）抗體檢驗，代表正在感染或已經感染過注射疫苗產生之抗體。

院方表示，檢測核殼蛋白（N）抗體有助於疫情調查，而檢測棘蛋白（S）抗體（其中包含中和抗體，為阻止病毒感染人體細胞的重要抗體）可代表體內抗體產生保護力的強弱；COVID-19疫苗注射幫助人體產生抗體避免染疫或減少染疫後發展為重症機率，但並非完全免疫，仍有可能（或再次）感染新冠肺炎。



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