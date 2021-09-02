無業男闖模型店偷8千元公仔　後巷「戴假髮穿雨衣」畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局建成派出所接獲報案，有人闖進模型玩具店，趁機偷走2隻共計8千元的模型玩具公仔，警方隨即調閱監視器，發現嫌犯下手行竊前，跑到旁邊巷子變裝，隨即掌握嫌犯蹤跡追查，最後在永和住處將人逮捕。

警方調查，36歲的姜姓男子平時無業，8月17日晚上7時許，鎖定大同區1家模型玩具店，並潛入行竊，店家19日盤點發現，被姜偷走2隻8千元的模型玩具，警方隨即展開追查。

▲姜姓嫌犯在潛入模型店前，還跑到隔壁巷子變裝成女性模樣。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，姜嫌在進入行竊時，先在隔壁巷子內戴上假髮、穿上雨衣，讓人誤以為是女性模樣，最後進入店家偷走模型玩具，得手後再跑到巷子內「2度變裝」，旋即騎車逃逸。

警方調閱監視器發現，姜嫌一路往永和方向逃逸，28日上午9時許前往姜的住處逮人，姜卻辯稱「我不知道為什麼會偷東西」，最後僅表示因精神不佳才犯案，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

▲姜嫌進入店家行竊時還刻意變裝，戴上假髮、雨衣假裝是女子的模樣。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也在姜嫌住處起獲2隻價值8千元的模型玩具，把贓物歸還模型玩具店老闆；警方呼籲，店家門窗可設置防竊設施，防止竊賊覬覦，並警告宵小切勿以身試法，絕對全力查緝到案。

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