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社會 社會焦點 保障人權

亡命天涯！她滿桌菜征服丈夫　遭破門全打包！警局吃最後晚餐

▲▼通緝毒鴛鴦四處躲藏，警方在新北市查獲2人，並起出安毒、磅秤等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王妻煮了滿桌菜給準備上班的丈夫吃，警方索性打包讓2人在警局吃最後晚餐。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大查獲1對夫妻均因毒品案遭通緝，躲藏在新北一帶，在25日上門逮人，當場查扣安非他命、磅秤等證物，警方破門時，發現滿桌「佳餚」，妻子則坦承「因丈夫做理貨人員很辛苦，所以她每天親自下廚」，最後只能在警局吃「最後晚餐」。

警方調查，33歲的呂姓男子因毒品案遭判刑6年5個月，未到案執行遭新北檢發布通緝，在1年多前結識45歲的王姓妻子，王妻則因毒品案未到案開庭、又裁定勒戒未執行遭通緝，2人一起「牽手」逃亡。

▲▼通緝毒鴛鴦四處躲藏，警方在新北市查獲2人，並起出安毒、磅秤等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲通緝毒鴛鴦四處躲藏，被警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，8月25日晚上10時許，鎖定2人藏匿在新北市一處民宅，隨即前往查緝，當場發現桌上有3組安非他命吸食器，另查扣12包安毒、1包印有外送品牌的咖啡包以及磅秤、分裝袋等證物。

警方赫見滿桌菜餚，妻子才向警方表示，因為丈夫在貨運公司，擔任大夜班理貨人員，需要大量體力，所以她每天親自到市場買菜，在丈夫上班前親自下廚；警方得知後，直接把將菜餚打包，讓2人在警局吃完最後晚餐。

▲▼通緝毒鴛鴦四處躲藏，警方在新北市查獲2人，並起出安毒、磅秤等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方起獲吸食器、安毒及磅秤，其中毒咖啡包還盜用外送品牌圖案。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，呂姓丈夫與王姓妻子，在1年多前透過朋友認識交往，最後還登記結婚，但沒想到2人均因毒品罪遭通緝，等2人用完餐後，也分依毒品通緝罪嫌解送相關單位歸案。

警方指出，呂姓男子因販賣毒品，平時四處更換地點躲避警方追查，原本還住在三峽一帶，後又流竄到花蓮，在花蓮待上2、3週後，才輾轉北上跑回新莊藏匿。

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