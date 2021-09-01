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他賣人頭帳戶「酬勞剩一半」　不幹了遭圍毆！打110「窩裡反」

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在8月28日凌晨打110報案，表示自己遭人囚禁，警方循線破門，當場查獲詐騙組織巢穴，並起獲毒品等證物，追查發現報案男子原本前往賣帳戶當人頭，另開出介紹費抽成2萬，事後僅給1萬，男子不滿分贓不均想跑，卻被阻止進而發生衝突，最後趁隙逃脫報案。

警方調查，8月28日凌晨3時許，26歲王姓男子打110報案遭人挾持，警方前往復興北路1處民宅查看，敲門卻無人回應，但裡面卻明顯有人聲，隨即破門進入，當場查獲32歲的劉姓主嫌等8人，並起獲毒品安非他命、吸食器以及11支手機、2台筆電以及人頭帳戶等證物。

▲▼詐欺共犯「窩裡反」打110報案，警方破門查獲詐騙集團巢穴。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲詐欺共犯「窩裡反」打110報案，警方破門查獲詐騙集團巢穴。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓被害男子向警方表示，當初談妥以6萬元販售帳戶供詐騙集團使用，詐騙集團預計將錢轉入對方帳戶，準備連續匯款數月製作「假的薪資證明」，然後向銀行申請信用貸款，所以要王姓男子住在民宅數月，但過沒幾天，劉嫌等人又向王表示「介紹朋友賣帳戶」，每本帳戶可分2萬。

▲▼詐欺共犯「窩裡反」打110報案，警方破門查獲詐騙集團巢穴。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王嫌不滿分贓不均趁隙逃逸打110聲稱遭挾持，警方破門查獲詐騙巢穴。（圖／記者邱中岳翻攝）

王男拿了2名友人的帳戶交給劉嫌等人，但對方卻僅給出1萬元的酬勞，王男不滿與劉嫌等人爆發口角衝突，在打鬥中王男趁隙逃脫，並隨即撥打110「窩裡反」，最後警方順利破門逮獲劉嫌等9人，訊後依詐欺、《組織犯罪條例》以及毒品等罪嫌送辦。

▲▼詐欺共犯「窩裡反」打110報案，警方破門查獲詐騙集團巢穴。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲詐騙集團分贓不均，王嫌趁隙逃逸打110聲稱遭挾持，警方破門查獲8嫌在場。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，王姓男子原本交付帳戶，讓詐騙集團連續轉帳數月，製作出薪轉戶的金流，但才待4、5天，因為介紹費的問題雙方不合，大打出手後趁隙逃脫，才會撥打110報警窩裡反，但也因提供帳戶成為共犯，也跟劉嫌等人一起送辦。

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