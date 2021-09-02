台北地院驚傳墜樓！單親媽偷書哭喊：太貴賠不起　卡樓梯獲救

▲張姓女子從北院二樓(上方)翻越欄杆跳下，落在樓梯中段的平台，好在安然無恙。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新冠肺炎疫情降級，台北地院解封開庭1個多月，今天卻傳出有刑案被告因情緒激動，從二樓往一樓中庭大喊躍下，北院法警聞聲趕到，發現是名張姓女竊盜案被告，她疑因無法賠償行竊書店的和解金，情緒激動跳樓，還好她落在1樓半的階梯平台，安然無恙，開庭時認罪請求法院考量她是單親媽媽，給予輕判。

張姓女子涉嫌在今年2月16日傍晚近6點時，在台北市松山區的「蔦屋」書店內，偷走1個隨書附贈的黑色手提包，後來因為書店程姓店長發現，被拆封的雜誌莫名出現在櫃檯，附贈的手提包不翼而飛，調閱監視器報警找到張女涉案。

檢察官依竊盜罪起訴張女後，台北地院2日首度開庭，首先安排張女和書店代表進行調解，但因金額無法達成共識而破裂，張女離開調解庭，情緒激動，不斷流淚啜泣，等待法官正式開庭時，突然大叫一聲，從二樓法庭區翻越欄杆，往一樓跳下。

還好張女直接落在高差約2公尺的中段平台，法院趕緊呼叫救護車前往，張女邊哭訴自己遭遇，邊告訴法警，自己沒有受傷，不用送醫，等法官開庭時，張女再次激動表示，自己有精神疾病，目前無業，還要帶小孩，實在賠不出錢，但她承認犯行，希望法官給予輕判，全案擇期宣判。

療癒！紓壓！心訣大公開