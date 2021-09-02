青少年確診易有「長期症狀」　英研究：14％孩童4個月後還沒康復





▲英國研究兒童和青少年確診後，容易發展成長期症狀，痊癒時間比成人慢。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社倫敦1日綜合外電報導

英國最新發布的青少年COVID長期症狀（long COVID）研究指出，多達1/7孩童在檢驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性數個月之後，仍有相關症狀。

路透社報導，這是探討「COVID長期症狀」在青少年族群究竟有多普遍的最大型研究。孩童確診COVID-19較少發展為重症，但通常病去如抽絲，症狀會持續較長時間。

倫敦大學學院（UCL）與英格蘭公共衛生署（PHE）主導的研究發現，11至17歲曾檢測出COVID陽性的青少年，比起篩檢結果為陰性的青少年，有兩倍機率在15週後出現3項以上COVID-19症狀。

研究對象為今年1至3月，經核酸檢測（PCR）為陽性結果的3065名11至17歲英格蘭青少年，控制組是同期3739名篩檢結果為陰性的青少年。

在陽性結果的受試者中，14%在15週後出現3項以上症狀，像是不尋常的困倦，或是頭痛等。相較下，陰性結果只有7%出現3項以上症狀。

研究人員表示，雖然根據研究推估，多達3萬2000名青少年可能會在確診15週後出現多項症狀，但出現COVID長期症狀的盛行率，仍比去年所設想要低的多。

倫敦大學學院大奧蒙德街孩童健康機構（GOS ICH）教授史蒂芬生（Terence Stephenson）表示：「整體而言，這比大家去年12月猜測的結果要好。」

這些研究結果是預刊本，尚未經過同行評審。報告作者表示，英國是否需要擴大疫苗施打至12到15歲青少年，不太可能以此研究為依據，因為疫苗能否預防COVID長期症狀的相關數據仍不足。