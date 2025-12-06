桃園男迷路誤闖軍營身體不適　衛兵攔下急報警送醫

▲桃園市賴姓男子4日晚間迷途誤闖楊梅區高獅路軍方營區，衛兵攔截通報楊梅警方到場協助。（圖／楊梅警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓男子4日晚間迷途誤闖楊梅區高獅路軍方營區，衛兵察覺有異攔截後通報楊梅警方到場協助，楊梅據報後趕往現場，查出賴男疑似身障者，詢問住處卻說不出來，警方通知119救護人員前來協助就醫，同步聯繫其位於楊梅住處家屬到場陪同，家屬對警消熱心協助深表感謝，後由警消協助送醫救治，所幸並無大礙。

楊梅警方指出，幼獅派出所員警曾瑋軒、陳展晧4日晚間6時許執行巡邏勤務接獲報案指稱，楊梅區高獅路某軍營門口遭衛兵攔截，疑似迷途男子急需協助，員警據報立即趕往現場。衛兵指稱，男子疑似迷途欲闖入營區被攔住，詢問要去那裡卻說不出來，由於男子衣物單薄，擔心可能受凍趕緊通報警方協助。

▲桃園市賴姓男子4日晚間迷途誤闖楊梅區高獅路軍方營區，楊梅警方通報119救護人員到場協助送醫。（圖／楊梅警方提供）

楊梅分局幼獅派出所員警到場後，將63歲賴姓男子帶至安全處休息安置查證身分，過程中男子疑似因天氣寒冷出現身體不適，員警通知119救護人員協助就醫，查出其住在楊梅區大成路上，同步聯繫家屬到場陪同。經了解賴男為身障人士，當天獨自離家後，一路步行至楊梅區高獅路上軍營，一度欲闖入營區，被衛兵察覺異狀即時通報警方協助，家屬對員警與警消熱心協助感謝不已，賴男送醫治療後幸無大礙。

楊梅警分局表示，為民服務向來是警方重要職責，同仁即時前往協助並避免事故發生，呼籲民眾，如發現周遭有人急需協助，請不吝伸出援手，或立即撥打「110」或「119」報案專線請求協助，大家共同守護社區安全。