又是鬼切釀禍！一中商圈機車對撞騎士拋飛重摔　網友開噴左轉車

▲一中商圈昨天發生2名女騎士碰撞。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市一中商圈昨天（5日）下午發生一起交通事故，1部直行機車遭另1部突然竄出左轉的機車撞擊，2名女騎士當場重摔在地，畫面在網路瘋傳，不少網友怒批左轉車「鬼切」行為。事故造成18歲劉女（左轉車）及23歲雷女受傷，雙方沒有酒駕情形，詳細肇因及責任歸屬將由警方進一步釐清。

警方調查，本案發生在昨天下午1時17分，劉姓女騎士騎車沿台中市北區育才北路往三民路三段方向行駛，行經一中街口左轉時，與沿育才北路往雙十路方向直行的雷姓女騎士發生碰撞，造成2人手腳擦挫傷，無生命危險。

車禍影片被民眾上傳網路，網友紛紛表示，「轉彎看都不看，像開無敵星星一樣」、「鬼切，還沒一半就開始轉，真是活膩」、「再切西瓜啊！」、「左轉不禮讓直行車，換大車就真的七天回家」，也有人說，「直行車速度也太快，來不及反應，看也沒用」

警方獲報到場疏導交通，並對劉、雷進行酒測，均無酒駕情形，協助將2人就醫後，進行事故測繪及相關監視器畫面調閱，以釐清肇事原因。

警方提醒，左轉車輛應注意對向直行車優先權，行經路口務必減速慢行，切勿搶快。行車多一分禮讓，事故就能少一分發生。