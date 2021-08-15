土耳其黑海洪災增至57死　傳至少329人失蹤

▲土耳其北部黑海沿岸地區遭受洪災，至少57人死亡。（圖／路透，下同）

文／中央社記者何宏儒伊斯坦堡15日專電

土耳其北部黑海地區水災和土石流災難已知造成57人死亡。一位反對黨國會議員說，災情最慘重的博茲庫特縣還有329人失蹤，死亡人數恐將飆升。

11日暴雨後，卡斯塔莫努省（Kastamonu）博茲庫特縣（Bozkurt）埃濟內溪（Ezine stream）山洪暴發。災害與應變管理署（AFAD）表示，大水奪走卡斯塔莫努省48條人命；希諾普省（Sinop）、巴爾滕省（Bartin）分別有8人、1人喪生。

獨立新聞網站Bianet報導，主要反對黨共和人民黨（CHP）國會議員阿勒泰（Engin Altay）說，博茲庫特縣失蹤人數高達329人，死亡總數料將不只於此。他13日走訪博茲庫特縣後告訴記者，情況比有關當局的說法嚴重許多。

政府沒有證實或否認，但是當地人接受媒體採訪時與阿勒泰說法一致。

一位志願投身搜救工作的民眾有10名家人喪生。他告訴KRT TV，山洪迅猛爆發，根本不可能逃得掉，「官員公然撒謊，我親眼看到他們用光了屍袋」。

土耳其才剛撲滅主要在愛琴海、地中海地區延燒至少15天的森林野火，黑海地區又發生嚴重水災。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，科學家指出，毋庸置疑，人類燒煤、石油和天然氣造成氣候變遷，持續導致諸如熱浪、乾旱、野火、洪水、暴風雨等更多極端事件發生。隨著全球暖化，預料這些災難將更頻繁。

有關黑海地區嚴重水災，「每日晨報」（Daily Sabah）報導，地質學家說，營造工程使得卡斯塔莫努省博茲庫特縣埃濟內溪河床及周邊沖積平原的寬度從400公尺縮減為15公尺，民宅蓋在河濱，造成當地災情最慘重。

暴雨期間，河道縮減的溪流無法宣洩滾滾洪流，居民上傳的影片中可以看到博茲庫特縣山洪往下游急沖，周圍建築和道路被水淹沒。地質學家德米爾塔什（Ramazan Demirtas）直指，這場災難實為人禍。

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