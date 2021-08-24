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武界隧道邊坡大崩塌　投83線25K完全消失！最快9月6日搶通

▲武界隧道附近發生大規模崩塌已2周。（圖／翻攝立法委員孔文吉臉書）

▲武界隧道附近發生大規模崩塌已超過2周。（圖／翻攝立法委員孔文吉臉書）

記者高堂堯／南投報導

原盧碧颱風在8月上旬引進西南氣流，加上先前地震，導致南投仁愛鄉武界隧道附近的投83線25K發生大山崩，道路遭大量土石掩埋，當地原民部落交通為之中斷受阻，縣府工務處全力動員開挖2周後，目前已清除大半的土石，並於崩塌處上邊坡進行打設鋼軌樁防護柵工程，若無意外，可望照原定計畫於9月6日完成搶通作業。

投83縣25K處於8月7日當天發生大崩塌，據中央氣象局雨量監測資料，仁愛鄉武界測站累計雨量高達242毫米，縣府工務處指出，豪雨導致邊坡土石荷重增加，加上淘刷而土石鬆動、土體滑落，當時的崩塌量體經勘查，高度約250米、長度約150米，武界隧道出口及路面已被土石淹沒，險些衝進一旁的武界壩，幸未危及壩體安全。

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▲▼投83線25K因大規模山崩而中斷，武界隧道也被土石淹沒。（圖／南投縣政府提供）

▲▼投83線25K因大規模山崩而中斷，武界隧道也被土石淹沒。（圖／南投縣政府提供）

▲投83線25K因大規模山崩而中斷，武界隧道也被土石淹沒。（圖／南投縣政府提供）

該路段為萬豐、武界2部落的通聯要道，如今仍遭土石阻隔中斷，居民必須繞道至霧社才能往返，原本10分鐘路程暴增為近2小時，苦不堪言。

由於崩塌土石量體太過龐大，且上邊坡仍呈現不穩定、隨時可能再有崩坍落石，縣府工務處一開始即擬定短期和長期計畫，短期修復以搶通恢復道路通行為主，時間估計1個月，上邊採鋼軌樁防護柵、避免落石危害，並分階方式開挖清除崩積土石，近2周來每天都出動多部挖土機等重型機具，現已清空隧道口路面，其他大量堆積部分尚待努力，若不再出現致災豪雨或其他意外，估計9月6日就能恢復交通。

縣府工務處表示，長期修復方面可興建明隧道，但估計約需2億元，有待爭取中央政府補助支持。

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