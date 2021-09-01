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最新研究BNT「解凍後可保存31天」　陳時中：可在更多地方施打

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

文／中央社

輝瑞BNT疫苗明天清晨抵台，指揮中心指揮官陳時中今天表示，BNT疫苗有別先前解凍後只能保存5天，如今已有研究證實可在攝氏2度至8度低溫保存31天，將有助施打便利性。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天證實，首批約90萬劑輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗已經在前往台灣的班機上，預計明天清晨抵台，最快9月中就能施打。

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不過，由於BNT疫苗冷鏈要求高，未來若下放基層診所施打，是否影響疫苗品質。

陳時中說，BNT疫苗最初因冷鏈要求嚴格，解凍後只能保存5天，因此僅規劃在醫學中心施打，但隨時間過去，有研究顯示解凍後可在攝氏2度到8度保存約31天，正因要求沒有這麼嚴苛，可以在更多地方施打。

陳時中說，至於偏遠地區會考慮提供外展服務，教育部也會有適當安排，經過嚴密審查、符合資格後才會進行。 由於輝瑞BNT疫苗已在美國取得藥證，何時能取得台灣藥證也引發關注。

陳時中指出，不論哪一家藥廠在國外取得藥證，不會就此就在台灣取得藥證，畢竟藥物涉及所有權問題，必須由所有權人或代理人提出申請，才會審查並發給藥證，而非突然給予藥證。

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