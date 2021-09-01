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BNT登機照曝光　黃暐瀚：瓶身、盒裝字樣和過去掌握的差不多

▲▼BNT疫苗準備登機。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

▲BNT疫苗準備登機。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

記者杜冠霖／台北報導

由上海復星醫藥代理的首批93.2萬劑BNT（復必泰）疫苗將於2日運抵台灣。上海復星醫藥，也在微博貼出即將上機運送到台灣的疫苗，資深媒體人黃暐瀚表示，上面所寫的字樣和之前掌握的相去不遠，瓶身寫「新型冠状病毒mRNA疫苗」、盒裝上則有「复必泰」字樣。

BNT疫苗將在明日抵台，黃暐瀚1日在臉書發文指出，上面所寫的字樣，與自己之前掌握的看來差不多，瓶身寫「新型冠状病毒mRNA疫苗」、「COVID-19 mRNA Vaccine」，盒裝上則印有「复必泰」、「新型冠状病毒mRNA疫苗」、「COVID-19 mRNA Vaccine」、「BioNTech FOSUN PHARMA 复星医药」等字樣。

黃暐瀚表示，九月中還有台灣自行下單的首兩批疫苗，瓶身包裝，又會與這兩批有所不同，明天的94萬加上下周的91萬，共185萬劑，與自己之前掌握的195萬劑有所差距，「現在知道，為什麼陳部長要說與事實相距不遠了。」

黃暐瀚表示，疫苗能來很開心，再次說明，這是「德國疫苗」，大家其實不用有那麼多的內心小劇場，提升施打率，對抗疫情，「讓大家早日恢復正常生活才是正辦，台灣加油！」

據了解，上海復星醫藥9月份訂單共270萬劑，首批抵台的BNT（復必泰）疫苗約93.2萬劑，後續將隔週分批出貨，第二週會再進行第二批91萬劑的運送，直至將9月份下訂的疫苗運送完成為止。至於10月後的疫苗供貨時間，目前仍在安排中。

按照德國原廠的配置，BNT（復必泰）疫苗出廠每一個批次大約是90多萬劑。可以確定的是，BNT（復必泰）疫苗未來每個月總出貨量大約是120萬劑至240萬劑左右，循9月模式每週供貨一次，訂單皆為永齡基金會、台積電及慈濟聯合出貨。

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