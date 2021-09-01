老母離家30年控2兒遺棄　檢察官1封公文解開家庭訴訟

▲離婚後獨自生活30年的老婦人，因申請不到中低收入戶補助，轉而控告兒子涉嫌遺棄。（示意圖／Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

台北蔡姓老婦人日前突然具狀控告2個兒子遺棄，被告的兒子一頭霧水指出，父母早已離婚，母親離家30多年幾乎沒見，不懂為何被告。台北地檢署調查，蔡婦並非沒有自救能力，但因被查出兒子有收入，申請中低收入戶補助遭拒，檢察官特別發文請台北市社會局重新查訪後，蔡婦已獲補助，2個兒子也獲不起訴。

據了解，現年65歲的蔡姓婦人，在30多年前因故和丈夫離婚後，自己搬離外出，當時分別5歲、2歲的兒子都由丈夫扶養，日前蔡婦提告指出，她現在想和兒子們同住被拒絕，因此要告兒子涉嫌遺棄直系血親尊親屬，現在年約40歲的兩個兒子則表示，情感上實在無法接受早已印象模糊的母親突然說要回來。

檢察官詹騏瑋深入了解後發現，原來蔡婦先前試圖要申請低收入戶補助，結果被台北市社會局以兒子仍有收入為由拒絕，蔡婦疑似因此想回頭讓兒子扶養，但因母子分隔數十年，彼此經濟財務獨立，檢察官發函請社會局再次確認補助資格。

社會局人員重新進行查訪後，確認兒子的收入的確和蔡婦生活無關，改將蔡婦列為中低收入戶補助對象，並且定期、不定期前往探視關懷，檢察官因此認為，蔡婦並非沒有自救能力之人，至於兩個兒子被控遺棄的罪嫌不足，1日處分不起訴。

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