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社會 社會焦點 保障人權

獨／網拍引戰遭爆「偽裝成被霸凌者」　斯亞怒告國中同學吞敗

▲斯亞天生褐髮被針對。（圖／翻攝自IG／斯亞）

▲藝人斯亞除了上節目通告也兼職網拍事業，曾因與買家發生糾紛鬧上新聞。（資料照／翻攝自斯亞IG）

記者劉昌松／台北報導

藝人斯亞經營網拍事業，去年因與面膜買家發生消費糾紛，上網公審買家並公開買家個資，引起網友砲轟，國中時期的鄭姓女同學也到斯亞臉書貼文，「我才是到被你們霸凌的那個，但陰影跟記憶是揮之不去」，斯亞認為被遭到誹謗，憤而提告，但台北地檢署以是否被霸凌屬個人感受，公眾人物言行與公益有關等理由，處分不起訴鄭女。

斯亞(陳斯亞)14歲時，以藝名「糖果」上節目《我愛黑澀會》，因超齡舞姿獲得眾人注目，後來也曾加入藝人吳宗憲開的「容易文創」經紀公司，出了1張個人單曲，還在鹿希派演唱會中擔任表演嘉賓，2020年結束經紀約後，除了時常上談話節目通告，也順利發展網拍副業。

▲▼鹿希派&斯亞FAMOUS PIE演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲斯亞曾到鹿希派的演唱會擔任表演嘉賓。（資料照／記者張一中攝）

不過在2020年6月間，斯亞分別在IG、臉書粉專自爆遇到買面膜的買家抱怨，訂了20片面膜，只收到2片，斯亞質疑買家沒有自拍開箱過程存證，「瞎子都摸得出來2片與20片的差異，妳好手好腳會看不出來嗎？還是妳有重度近視跟重大殘疾？」並公布買家個資。

斯亞的舉動引來網友一片撻伐，但斯亞不示弱，再發文反擊「如果你是受害者，請一定要為了自己勇敢一次，為了自己爭取一次自己的權益、不要讓加害者更猖狂的攻擊你。」「很多受害者會選擇隱忍，選擇不說，但卻釀造了加害者更肆無忌憚的罷凌及欺負。」

沒想到鄭姓女網友在斯亞的臉書粉專留言，「我才是被你們霸凌的那個，但陰影跟記憶是揮之不去，活該沒有藝人光環，所以沒得傾吐，就只是個曾經霸凌我的路人，利用自己的光環任意傷害一個人。」

▲斯亞為公審買家道歉。（圖／翻攝自斯亞IG）

▲斯亞2020年因公審買家造成風波後曾公開道歉。（資料照／翻攝自斯亞IG）

斯亞不甘被指為霸凌者，控告鄭女涉嫌加重誹謗。鄭女到案坦承有貼文，不過已經被斯亞刪除，她表示，和斯亞是國中同學，國中時有被斯亞所屬的群體霸凌，會留言是因為斯亞的網拍糾紛已經被新聞報導，她認為斯亞不應該公開買家個資並辱罵買家，讓大家公審買家。

檢察官調查認為，現已無法確認鄭女到底是在回應斯亞的哪篇文章，但看得出來鄭女是不滿斯亞偽裝成被霸凌者，鄭女自己有沒有被霸凌是個人感受，且每個人對霸凌行為的標準不一樣，鄭女依個人感受經驗發表的內容，不能說全然無據，且斯亞是公眾人物，言行可能被粉絲仿效而具有影響力，她的品行不只是私德，也和公共利益有關，可受公評，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴鄭女。

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