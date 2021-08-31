7成感覺被夾中間⋯爸媽離婚小孩最希望什麼？「這答案」最高票

▲父母離婚，孩子最害怕的就是「不可知的未來」。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者林育綾／綜合報導

父母離婚，孩子最害怕的就是「不可知的未來」，兒福聯盟調查發現近7成最擔心「不知道接下來會發生什麼事」，也害怕失去其中一方、跟手足分開等。而孩子在調查中被問到如何適應父母離婚時，最多人（67.28%）選「知道爸媽即使分開他們依然愛孩子」。

兒盟近來公布「離異家庭兒少心聲調查」，針對全國國小四到六年級孩子實施問卷調查得知，目前台灣有近2成夫妻(17.45%)，在孩童國小年紀(12歲以前)時便離婚或分居。其中超過一半(56.49%)的孩子表示，他們父母在離婚過程中交惡或彼此不聯絡，更有孩子因此永遠無法和其中一方見面相處。

進一步理解這些爸媽離異的孩子的心聲，有44.23%希望爸媽分開後也要和平相處，其次則為多陪陪我(42.31%)，以及關心我的感覺與心情(42.31%)。

還有近7成(67.91%)孩子在被告知離婚訊息後，最擔心「不知道接下來會發生什麼事」，其次也有超過6成(61.54%)孩子表示「怕變成沒有爸爸或媽媽的小孩」及「害怕見不到爸爸媽媽或是其他手足親友」。

兒盟表示，從孩子的角度來看，擔心父母離婚後會失去其中一方的關愛和相處機會，也可能會和手足親人分離，這種不安及害怕的心情其實很需要陪伴和被傾聽，孩子們也都期待能夠繼續得到雙親關愛，希望爸媽不要衝突連連，可以好好地和平相處。

▲最多小孩希望「知道爸媽即使分開，他們依然愛孩子」。（圖／翻攝自pakutaso）



因此孩子在調查中，被問到如何幫助其適應父母離婚狀況時，最多(67.28%)孩子選擇「知道爸媽即使分開他們依然愛孩子」，其次為「爸媽不要再吵架」(52.14%)與「兄弟姊妹不用分開」(48.17%)，也有孩子希望「常見到沒有同住的爸媽」(37.92%)及「不用擔心跟爸媽提起對方會生氣」(32.42%)。

他們參考香港離婚家庭相關研究也發現，大部分(77.5%)離異父母表示，自己和對方沒有把孩子當做夾心人，但實際上卻有77.4%的子女表示，有時或經常感覺自己「被夾在父母中間」，親子認知落差之大，實需被高度重視。

由於台灣目前法規並未規範先處理好監護權等子女相關議題，才能完成離婚程序，大人往往優先處理完自己的關係離合後，才開始面對子女未來照顧安排，但孩子的權益可能就在夫妻的爭吵過程中被犧牲。兒盟強調，子女監護權並非權利，而是照顧撫養孩子的責任和義務，孩子理當享有兩邊父母的關心和照顧資源，而非專屬於誰。

在兒盟離婚諮詢專線服務經驗中，以最新109年服務統計數據為例，共721個諮詢電話裡有超過半數(55.34%)詢問關於探視或會面問題，另也有24.41%的諮詢與監護權有關，顯見還是有很多夫妻在離異過程中沒能好好處理孩子的親職問題。

基於保障兒童人權、維護兒少最佳利益的立場，香港和新加坡皆有規定要求父母離婚時需先擬定子女照顧計劃，內容須包含子女居住、就學、經濟協助等相關事項；而在澳洲，父母若要離婚，更需要透過政府相關部門、民間團體或是法院協助，擬定完整的親職和子女照顧計劃，確認父母雙方分開之後，如何維持親子互動和會面、父母雙方的分工和經濟支持等規劃，使孩子能從中得到最好的照顧並延續親情。

▲兒福聯盟正式成立「童心協力合作+ 離婚親子維繫服務中心」。（圖／兒福聯盟提供）

兒福聯盟除了再次呼籲政府應儘速增修「兒童及少年福利與權益保障法」，將民間團體倡議多年的「離婚商談服務」及「未成年子女照顧計畫」入法外；並於8月底正式成立「童心協力合作+ 離婚親子維繫服務中心」，延續兒盟多年來的親子陪同會面和家事商談服務，並整合了心理、法律和社工專業諮詢，協助離異家庭參考外國模式，逐步擬定子女照顧計畫。

兒盟透過兒童營隊辦理及個別諮商輔導等服務協助孩子，將兒少意見納入家事商談，透過兒少商談員與孩子的會談，了解孩子在面對父母不在一起時的心情、對未來生活的想法等，最後將孩子的意見帶入父母的家事商談中，這樣才能真正讓家長了解怎麼規劃未來以呼應孩子需求，在離婚的衝突中懂得關注孩子需求，才能陪伴孩子走過這段風暴期。

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