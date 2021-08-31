快遞員假扮律師「幫24人離婚獲6232萬」　女律師傻眼嘆44字

記者黃翊婷／綜合報導

新竹楊姓快遞員假扮律師幫人打離婚官司，詐得6232萬元，總計共24人受騙上當。知名女律師李怡貞30日在臉書粉絲專頁分享相關報導，並半開玩笑感嘆，「24個當事人，律師費可以拿到6000多萬，而且是快遞員扮的假律師，我不要活了啊我！」

▲李怡貞看到假律師詐騙6232萬元的新聞，感嘆「我不要活了啊我」。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

楊男從事快遞員工作，卻假扮成律師幫人打離婚官司，甚至謊稱自己是律師事務所的執行長，多年來不法獲利高達6232萬元，受害人總計24人；楊妻後來得知丈夫的離譜行徑，氣得向新竹地院訴請離婚，並火速獲准。

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女律師李怡貞30日在臉書分享楊男的報導，半開玩笑感嘆44字，「不是啊，離婚案件24個當事人，律師費可以拿到6000多萬，而且是快遞員扮的假律師，我不要活了啊我」，接著在留言處回覆，「相關單位可不可以遠端請他教學律師接案開價技巧的課程，真心跪求，做點事吧，讓律師們可以賺錢的事」。

其他網友看完整起事件的來龍去脈，也紛紛留言調侃，「那妳反向操作，送快遞啊～女人大快遞李怡貞」、「您輸了」、「假的賺翻，真的窮死」、「所以說，不一定要會做事，但一定要會說話」、「傻眼」、「突然發現，膽大心細就可以成就很多事」。