獨／12歲男童開學前一天墜樓亡！生前曾說這句話　單親媽悲赴殯儀館

記者陳以昇、黃彥傑／台北報導

新北市三重區一名要升小六的男童，疑因父母離婚加上隔天就要開學，在凌晨12時從住家10樓墜落，發現時已失去呼吸心跳，經送醫仍不治；媽媽傷痛不解為何會變成這樣，生前也沒有異狀，僅表示「不想上學」，校方也表示男童在學活潑，也未遇到霸凌，媽媽悲痛前往殯儀館進行遺體相驗，警方將調查墜樓原因。

▲12歲傅姓男童爸媽悲痛前往殯儀館相驗遺體 。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

據悉，12歲傅姓男童31日晚間跟媽媽及妹妹同房睡覺，不知何因，在凌晨12時許，從10樓高的社區大樓墜落；警消獲報趕抵，男童倒臥血泊中，失去呼吸心跳，經緊急送醫搶救，仍宣告不治。

媽媽表示，2020年間與丈夫離婚，獨自撫養1男2女，男童排行老二，男童曾童言童語問說「為什麼要離婚，不能跟爸爸一起住？」，媽媽也不知道怎麼向他解釋，僅告訴他「你是家裡唯一的男生，妹妹今年要上小一，你要帶她上學，要照顧姊姊、妹妹」。

媽媽進一步表示，男童在開學前夕曾說「不想上學」，不知為何發生憾事；校方也表示男童在學表現良好，相當活潑，也沒有發生遭到霸凌事件，男童生前喜歡動漫，臉書都是動漫人物，檢察官下午2時30分在台北市第一殯儀館進行相驗，媽媽悲痛前往，警方將釐清調查男童墜樓原因。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼三重12歲男童凌晨因不明原因墜樓。（圖／記者游宗樺攝）