老公睡覺「總要夾著那一根」才睡得著！人妻全白眼：婚前怎睡著的

▲吸允小被被，絕對是睡覺的重要儀式！（圖／插畫家Cherng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

說到插畫家Cherng，大家肯定一秒聯想到馬來貘的可愛圖案！不過日前粉專貼出「不可思議的生活儀式」的有趣主題，其中一張圖畫是老公睡覺時，腳趾縫一定要夾著老婆的腳跟，才能安穩入睡，奇葩的舉止讓一票人妻爆共鳴，「我就問婚前是怎麼睡著的？」

Cherng在粉專貼出14張「不可思議的生活儀式」插畫，其中最多讚數的，是上床睡覺前一定要狂吸10年沒洗的小被被，吸引2萬人朝聖，底下留言超級精彩，許多主人帶著陪伴N年，幾乎要成精的小被被參戰，，「洗了就不香了」、「支離破碎的小被被，每天睡前都要撿屍拼湊齊了，又搓又揉的儀式感入睡」、「3歲至今抱了33年，每晚必吸」、「想到歌手高嘉瑜的枕頭」、「現在只要拿著抹布就有參賽權了」。

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▲用牙齒擠壓布丁或仙草，超療癒！（圖／插畫家Cherng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



而第2名則是拿下8千多個讚數的，是「吃仙草或布丁時，吞下去前一定要經過牙縫擠壓這個流程」。網友紛紛自嘲，「一定要聽到噗擠的聲音才會心滿意足」、「德不孤，必有鄰」、「有一次嘴巴沒閉緊導致從牙縫擠壓的仙草噴到同事，還要解釋怎麼吃的為什麼仙草會噴出來」、「牙醫師大叫：你們會蛀牙蛀光光啊啊啊」。

▲老公睡覺的神秘儀式。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



至於第三名是近6千讚數的，是「丈夫睡覺時，腳一定要夾著我的腳後根上的筋才睡得著」。只見老婆一臉厭世臉，讓一票人妻心有戚戚焉笑回，「我就問婚前是怎麼睡著的？」「拇趾外翻患者，表示可以緩解疼痛」、「就像有些公獅子會咬住母獅子的後頸，避免交配時跑掉」、「本來沒笑，看到是別人夾另一人，笑死」、「我以為只有我有這種怪癖」、「我老公是摸著我的奶 （咦）」、「ㄟ？我會夾自己的」。

▼夾著老婆腳後根，莫名爆笑！（圖／插畫家Cherng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

►插圖由Cherng授權提供，請勿擅自轉載！